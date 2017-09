Norwegian plukte dit jaar al 140 piloten weg bij Ryanair en dat is pas een begin

De transatlantische budgetvlieger Norwegian Air Shuttle heeft in 2017 ruim 140 piloten weten af te snoepen bij zijn Ierse concurrent Ryanair. De meeste piloten maakten de overstap in de lente en de zomer van dit jaar.

Ryanair maakte eerder deze week bekend dat het tot het einde van dit jaar massaal vluchten gaat schrappen. Het gaat om zo’n 50 vluchten per dag en in totaal bijna 300.000 passagiers. Ook de luchthaven van Charleroi deelt in de malaise. Daar wordt 1 op elke 13 vluchten geschrapt. De luchtvaartmaatschappij liet weten dat ze zo “de stiptheid willen opvoeren”, maar de waarheid is gans anders: Ryanair zit met een gigantisch personeelsprobleem en rekent er verder op dat passagiers niet de moeite gaan doen om compensaties te eisen.

Alles heeft te maken met het personeel van Ryanair. Want daarmee zit de Ierse luchtvaartmaatschappij in de knoei: het moet de vakantieregeling gelijk zetten met het kalenderjaar. Tot nu toe liep die regeling voor het personeel elk jaar eind maart, en kon het personeel dus altijd dagen vakantie meenemen naar het nieuwe jaar. Maar dat mag niet meer van de Ierse overheid. Het gevolg is simpel: de piloten en het cabinepersoneel nemen allemaal hun vakantie voor het einde van het jaar op deze keer. Of ze verlaten het bedrijf.

17.000 euro per jaar meer dan bij Ryanair of Vueling

Concurrent Norwegian maakt namelijk van de misnoegdheid onder het Ryanair-personeel gebruik om piloten en cabinepersoneel van de Ierse budgetvlieger over te nemen. De lijdensweg voor de Ieren lijkt nog niet ten einde, want Norwegian opent snel een basis in Dublin en wil daar nog eens 40 piloten extra aanwerven. Uiteraard zullen de meesten onder hen afkomstig zijn van Ryanair, aldus een woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat de Noorse luchtvaartmaatschappij piloten bij de concurrentie haalt. Dit jaar werden ook al 70 piloten bij de Spaanse budgetvlieger Vueling weggeplukt om zo de hub in de luchthaven El Prat van Barcelona te versterken. Norwegian beperkte zich niet tot piloten en bemanningsleden, want ook technici en kantoorpersoneel maakten de overstap. De reden om over te stappen is meestal financieel. Norwegian betaalt in sommige gevallen jaarlijks tot 17.000 euro meer dan Vueling.