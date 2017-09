Er is een behoorlijke kans dat de scheiding tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië alsnog zal zullen worden belet. Dat heeft de voormalige Britse premier Tony Blair gezegd.

De meest recente Britse parlementsverkiezingen hebben volgens Blair duidelijk gemaakt dat er voor een brexit in Groot-Brittannië zeker geen algemene steun meer kan worden gevonden.

De Britse bevolking zou volgens Blair – die exact twee decennia geleden premier van het land werd en gedurende een periode van tien jaar de leiding over de Britse regering op zich zou nemen – een tweede kans moeten krijgen om over een eventuele brexit te beslissen.

De grootste bedenking van de Britse bevolking tegen de Europese Unie heeft volgens hem betrekking op de ongelimiteerde instroom van immigranten uit vooral Oost-Europa, die vooral als een bedreiging op de arbeidsmarkt werden bestempeld.

Brexit en Trump

Alleen op die basis is bij het referendum over de brexit volgens Blair uiteindelijk voor een scheiding met de Europese Unie gekozen. Indien de Europese Unie erin zou lukken een sterkere migratiewetgeving in te voeren en daarmee tegemoet zou komen aan een gedeelte van de bekommernissen van de Britse bevolking, zou volgens hem een scheiding alsnog kunnen worden vermeden.

Volgens de voormalige Britse premier is er 30 procent kans dat een brexit zal kunnen worden voorkomen.

Blair voegde eraan toe dat de Britse regering in de gesprekken met de Europese Unie tot nu toe enkel is uitgegaan van harde brexit, maar die zou het land volgens hem zware schade berokkenen.

Tony Blair verklaarde recent nog dat de keuze voor de brexit in juni vorig jaar alleen mogelijk is geweest door een samenvloeiing van drie factoren die in november van datzelfde jaar ook geleid hebben tot de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

De gewezen Britse politicus had het daarbij over gevoelens van een samengaan van culturele en economische aliënatie, aangewakkerd door het revolutionaire karakter van de sociale media. (mah)