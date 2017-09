Voor deze 10 officiële documenten moet je dankzij deze app nu niet meer naar het stadhuis

© ibz

Iedereen kent de horror van aanschuiven in het gemeentehuis. De rij is oneindig, de uren zijn vreemd, je hebt altijd het verkeerde document, dat kost dan nog eens veel te veel ook … en nu ben je dus van die miserie af. Want via een app die ‘Mijn Dossier’ heet, kan je zélf eindelijk documenten opvragen. Eigenlijk bestaat die app al even, maar ze was nogal ingewikkeld en weinig gekend. Er zijn ook een heel aantal documenten bijgekomen, zo’n tiental veelgevraagde attesten in totaal.

Hoe werkt het?

Eerst moet je je identificeren met je kaartlezer en eID. Daarvoor moet je wel eerst de software installeren. Nadien, eens je deftig geconnecteerd bent, kan je ‘Mijn Dossier’ aanklikken, waar je een aantal officiële documenten kan terugvinden. Geen wachttijd, geen file, en geen kosten meer. Driewerf hoera. Je kan natuurlijk nog op technische problemen botsen, maar laat ons er van uitgaan dat ook die bugs snel zullen verdwijnen.

Eens in ‘Mijn Dossier’ zal je drie widgets zien: mijn apps, mijn gegevens en mijn certificaten. Je klikt op ‘mijn certificaten’ en vervolgens duid je gewoon het document aan dat je nodig hebt. Je ontvangt het dan in pdf.