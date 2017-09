Grote regionale verschillen bij slaagpercentages toelatingsexamens (tand)arts

West-Vlamingen hebben het goed gedaan in het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Van hen slaagde maar liefst 24,4 procent. Limburg deed het heel wat minder goed, maar de buitenlandse kandidaat-studenten behaalden het slechtste slagingspercentage.

In totaal slaagden 1.266 studenten voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Dat is ongeveer één vijfde van de deelnemers. Maar er waren wel heel wat regionale verschillen te zien. Het cliché van hard werkende West-Vlamingen wordt nog maar eens bevestigd, want van die deelnemers slaagde maar liefst 24,4 procent.Ook van de deelnemers uit Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen slaagde meer dan 20 procent, maar Limburg was heel wat minder succesvol. Daar ligt het slaagpercentage op 14,9 procent.

Niet getreurd voor alle Limburgers want de Brusselaars eindigen zelfs maar op 12,9 procent. Het slechtste resultaat komt echter van de buitenlandse deelnemers. Daarvan slaagde maar 6,9 procent.

Geslaagd toelatingsexamen arts niet genoeg om opleiding te starten https://t.co/TFf3gPAtWY — De Tijd (@tijd) September 22, 2017

Slagen niet meer voldoende volgend jaar

Volgend jaar is slagen trouwens niet meer voldoende om te mogen starten met de opleiding. Dan wordt het examen namelijk grondig hervormd. De deelnemers worden volgend jaar gerangschikt volgens score en enkel de hoogst gerangschikten mogen beginnen aan de opleiding.

Ook komt er een apart examen voor kandidaat-artsen en -tandartsen. Het is wel mogelijk om aan beide proeven mee te doen. De studenten zouden volgend jaar hun uitslag al moeten kennen om 1 augustus zodat er nog voldoende tijd is om zich te informeren over andere studierichtingen.