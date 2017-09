“Macron is de engelbewaarder van Trump”

Roger Cohen, een opiniemaker van de New York Times, kon samen met een reeks andere Amerikaanse journalisten de Franse president Emmanuel Macron interviewen. Dat gebeurde in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die deze week in New York plaatsvond. Volgens Cohen is Macron het enige overblijvende staatshoofd dat in staat is om de onberekenbare Trump in toom te houden:

“Nu Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel het oneens zijn en de première van het Amerikaans-Britse liefdesverhaal geen vervolgstuk lijkt de krijgen vanwege Trumps wilde uithalen, is Macron waarschijnlijk de laatste en beste hoop van de Amerikaanse bondgenoten om de apocalyptische natuur van Trump te bedwingen. Er zit ook chemie in hun relatie. Uiteraard, indien hij faalt loopt de Franse president het risico als de lakei van Trump te worden beschouwd. […]

Macron heeft zich al verschillende malen uitgesproken in het voordeel van het multilateralisme, als een middel om in de 21ste eeuw een effectieve soevereiniteit uit te oefenen. Dat is het uitgangspunt naar het welke hij Trump wil leiden. Veel zal afhangen van zijn succes. […]

Macron staat voor een moeilijke evenwichtsoefening. Maar zijn succes is cruciaal om het absolutisme in zowel Europa als in Trumps Amerika in te perken. Ik denk dat hij kans maakt, vooral als de Frans-Duitse as nieuw leven kan worden ingeblazen in de naam van een liberale en democratische EU.”