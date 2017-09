Ook Iraanse president Rohani zegt nu zijn raketprogramma te willen uitbreiden

“We gaan onze militaire strijdkrachten versterken als afschrikmiddel. We gaan onze raketten verbeteren”, zei Rohani. “We hoeven van niemand toestemming om ons land te verdedigen.”

Trump beschuldigde Iran ervan “geweld, bloedvergieten en chaos” te exporteren en op zoek te zijn naar macht in Jemen, Syrië en elders in de regio.

“We kunnen niet toestaan dat een moorddadig regime deze destabiliserende activiteiten blijft uitvoeren, terwijl het gevaarlijke raketten bouwt, en we kunnen niet achter een akkoord blijven staan dat dekking biedt aan de uiteindelijke bouw van een kernprogramma”, zei de president.

Trump omschreef het atoomakkoord als een van de slechtste en meest eenzijdige overeenkomsten die de VS ooit sloot en noemde het “beschamend voor de Verenigde Staten”.

“Fout”

Europese bondgenoten van de VS hebben direct de hoop uitgesproken dat Trump zijn handen niet aftrekt van het akkoord. De Franse president Macron had het onomwonden over een “fout”. Er is volgens hem niets mis met het verdrag van 2015.

President Rohani van Iran noemde een eventueel besluit om het verdrag op te zeggen “enorm jammer”. Zonder Trump bij naam te noemen, had hij het over een besluit van “politieke nieuwelingen”.

Klaar

“Iran is klaar voor alle mogelijke scenario’s als Trump zich terugtrekt uit de deal”, zei een Iraanse functionaris op voorwaarde van anonimiteit. Teheran kan onder meer “direct het nucleaire werk hervatten dat vanwege de deal aan banden is gelegd”.

Vandaag liet Rohani zelf weten dat zijn land z’n raketprogramma wil uitbreiden. De president sprak het leger toe in de hoofdstad Teheran. “We gaan onze militaire strijdkrachten versterken als afschrikmiddel. We gaan onze raketten verbeteren”, zei Rohani. “We hoeven van niemand toestemming om ons land te verdedigen.”