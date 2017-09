Bij de bouw van kerncentrales Doel en Tihange in 1975 werden al scheurtjes ontdekt

Der Spiegel heeft verslagen van vergaderingen in handen , en ook een een analyse dat het FANC, het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle.Bij Doel 3 werden de haarscheurtjes in component C0065 van het reactorvat voor het eerst ontdekt bij een ultrasoon onderzoek in 1975. Drie weken later werd dat onderzoek herhaald. Toen werd het component waar de scheurtjes in zaten plotseling wel goedgekeurd.

In 2012, toen de centrales werden stilgelegd vanwege de haarscheurtjes, bleek dat er in component C0065 een paar grote barsten zaten.

Geen maatregelen

Ook in Tihange werden in 2012 haarscheurtjes ontdekt en ook die bleken ook al veel eerder bekend. In 1976 werden ze al genoemd in een vergadering. Het component waar de haarscheurtjes in zaten werd vervangen, maar volgens Der Spiegel had toen al duidelijk moeten zijn dat deze problemen zich waarschijnlijk in meer componenten in de kerncentrale zouden voordoen. Toch werden er geen maatregelen genomen om dat te controleren en ook werden de scheurtjes niet gerapporteerd.

FANC onderzocht de haarscheurtjes in 2012 en constateerde dat ze geen gevaar vormen. In december 2015 werd Tihange 2 opnieuw opgestart en Doel 3 volgde in januari 2016.

Bezorgd

Duitsland is zeer bezorgd over de veiligheid van de Belgische kerncentrales, die “vlak bij” de Duitse grens liggen: Doel op 150 kilometer en Tihange op 65 kilometer. Volgens Kotting-Uhl van de Groenen vormen de documenten het bewijs dat de beide reactoren niet volgens de richtlijnen zijn gebouwd.

Ook Nederland is bezorgd over de veiligheid van vooral de kerncentrale Doel, die ten noorden ligt van Antwerpen, vlak over de Nederlandse grens. Nederlandse gemeenten in de omgeving willen dat de kerncentrale zo snel mogelijk gesloten wordt.

In juni vormden 50.000 demonstranten tussen Aken, Maastricht en Luik een menselijke keten. Ze eisten de sluiting van Tihange 2 en Doel 3. In principe blijven de reactoren nog tot 2025 in werking.