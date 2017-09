Madrid neemt controle over: Catalaanse politie moet luisteren naar Guardia Civil

Madrid neemt de controle in de deelstaat Catalonië over. Om 12 uur zaterdagmiddag heeft de Spaanse overheid de Policia Nacional en de Guàrdia Civil bevolen het gezag over de Catalaanse politiemacht Mossos d’Esquadra over te nemen.

De Spaanse regering blijft de repressie opvoeren in Catalonië om te voorkomen dat daar over acht dagen een referendum over onafhankelijkheid plaatsvindt.

ÚLTIMA HORA | El govern espanyol pren el control dels @mossos a vuit dies del #referèndum https://t.co/40KDvdNhH7 #CatalunyaDiari — Catalunya Diari (@CatalunyaDiari) September 23, 2017

Vrijdag raakte bekend dat Spanje duizenden agenten naar Catalonië stuurt om te voorkomen dat de Catalanen op 1 oktober een referendum houden over onafhankelijkheid.

Die Spaanse politiemensen zouden de autonome Catalaanse politie hebben moeten bijstaan, maar nu blijkt dat ze de controle volledig overnemen. Alle Catalaanse agenten vallen voortaan onder bevel van Madrid.

