Website berekent wat je kan vragen op Airbnb voor je huis

Als je op reis bent, is je huis of appartement onbewoond. Daarom zetten steeds meer mensen hun woonst voor die periode op Airbnb of een gelijkaardige website. Zo verdien je een deel van je reis terug zonder dat je er zelf last van hebt.

Maar als je je huis of appartement op de website van Airbnb zet, is het moeilijkste altijd om een prijs in te stellen. Om je daarbij te helpen, is er nu een handige website. De Amerikaanse website Eliot & Me heeft een tool ontwikkeld die je een richtprijs geeft van wat jij zou kunnen vragen en dat werkt perfect, ook in België.

Enkele vragen

Op de website geef je je adres in en zeg je hoeveel mensen er kunnen verblijven. Je vult daarna in hoeveel slaap- en badkamers er zijn. Meer moet de site niet weten om jou te zeggen hoeveel je kan vragen per dag of per week.

De website toont ook in welke maanden je hoeveel kan vragen, want dat durft al eens serieus te verschillen. Natuurlijk kies je zelf wat je vraagt, maar met deze website heb je nu toch een beetje een idee wat realistisch is.