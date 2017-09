Clinton: “Assange op loonlijst Kremlin”

“Julian Assange is de combinatie van een nihilist, een anarchist, een exhibitionist en een opportunist, die ofwel op de loonlijst van het Kremlin staat of op een andere manier de Russische propaganda ondersteunt, vanwege zijn afkeer voor de Verenigde Staten en Europa.” Dat zegt voormalige Amerikaans presidentskandidaat Hillary Clinton in een interview met het magazine The New Yorker , waarin ze terugblikt op haar verkiezingsnederlaag.

Clinton werd geïnterviewd naar aanleiding van de publicatie van haar boek ‘What Happened’, waarin ze haar relaas brengt over de door haar op spectaculaire manier verloren verkiezingsstrijd. Daarin moest ze totaal onverwacht de duimen leggen voor haar republikeinse tegenhanger Donald Trump. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op en geeft toe dat ze haar campagne vorm gaf door haar eigen beslissingen. Toch legt ze de schuld voor haar nederlaag deels bij haar toenmalige Democratische concurrent Bernie Sanders en bij de toenmalige FBI-chef James Comey.

Transparantie, maar nooit in het Kremlin

Ook de Zweedse Wikileaksstichter Julian Assange, die nu al jaren in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen verblijft, krijgt er in het interview van langs. [De activist had daar in 2012 zijn intrek genomen om een arrestatie te vermijden, nadat hij als getuige was opgeroepen in een verkrachtingszaak in Zweden.]

“Hij is een van die vele stemmen die we nu te horen krijgen en die appreciatie uitdrukken voor het macho-absolutisme van Vladimir Poetin. Diezelfde stemmen zeggen transparantie na te streven, maar ze gaan nooit achter het Kremlin aan of achter aan die kant van het politieke spectrum.”

Assange en Snowden een pot nat?

Clinton plaatst Assange in hetzelfde hokje als Edward Snowden, omdat beide Poetins strategische doeleinden vooruit helpen.

Snowden is een voormalig medewerker van de CIA en systeembeheerder van het bedrijf Booz Allen Hamilton, die voor de Amerikaanse afluisterdienst NSA werkte. In juni 2013 overhandigde hij aan enkele journalisten een grote hoeveelheid geheime documenten over spionageactiviteiten door de NSA en de Britse inlichtingendienst GCHQ. Na het uitbreken van de ‘zaak Snowden’ vluchtte hij naar Hong Kong om uiteindelijk asiel te krijgen in Rusland, waar hij nog steeds op een geheim adres verblijft. In september vroeg Edward Snowden zelf aan president Obama om hem gratie te verlenen. Obama weigerde.

Volgens Clinton mag Snowden dan al zeggen dat hij onafhankelijk handelde, ‘dat hij in Moskou belandde is zeker geen toeval.’