Zuckerberg niet langer de baas bij Facebook. Het algoritme is dat

Negen dagen nadat Facebook-baas Mark Zuckerberg het idee dat zijn sociale netwerk een sleutelrol zou hebben gespeeld in de Amerikaanse presidentsverkiezingen afdeed als ‘krankzinnig’, werd hij door Barack Obama apart genomen. Dat schrijft de Washington Post . De ontmoeting vond plaats in november 2016 in de Peruviaanse hoofdstad Lima, waar een samenkomst van wereldleiders werd georganiseerd.

Obama richtte zich tot Zuckerberg in de hoop hem aan het verstand te brengen dat hij de dreiging van ‘fake news’ en desinformatie serieus moest nemen. Zuckerberg zei tegen Obama dat hij het probleem erkende, maar voegde daar aan toe dat dit soort berichten op Facebook maar beperkt aanwezig was en dat er geen makkelijke oplossing voor bestond.

Net als de Amerikaanse overheid werd Facebook totaal verrast door de golf van valse berichten en de politieke druk die er het gevolg van was. Het bedrijf werd dan geconfronteerd met een reeks moeilijke keuzes: hoe het systeem verbeteren zonder de vrije meningsuiting aan te tasten?

Buzzfeed geeft alvast het antwoord in een opiniestuk met de alleszeggende titel “Mark Zuckerberg Can’t Stop You From Reading This Because The Algorithms Have Already Won … And the machines are running the asylum. ” (“Mark Zuckerberg kan niet verhinderen dat u dit leest want de algoritmes hebben al gewonnen… en de machines controleren het gekkenhuis.”)

Opvallend: “Als Zuckerberg straks voor het congres moet uitleggen hoe uw nieuwsfeed exact tot stand komt, is de kans groot dat hij dat niet kan.” Toen ProPublica eerder deze maand bewees dat je bij Facebook kan adverteren op ‘jodenhaat‘, was het bedrijf snel om te zeggen ‘dat dit het gevolg was van een fout van de algoritmes, niet van mensen.’

De oplossing: Ter gelegenheid van het Global Business Forum in New York, zei voormalig burgemeester Michael Bloomberg dat Facebook geen andere keuze heeft dan alle berichten/advertenties die op de site worden gepost door een mens te laten controleren. Net als banken moeten voorkomen dat geld wordt witgewassen en telecombedrijven als onderdeel van de antiterreurwet moeten kunnen aangeven wie met wie communiceert, moet Facebook elk bericht controleren dat op zijn site verschijnt. Hun plicht en verantwoordelijkheid is om de democratie te vrijwaren. Te veel werk? Hun probleem, niet het onze…

Conclusie: Zuckerberg en zijn werknemers zijn niet langer de baas bij Facebook. De algoritmes hebben de macht overgenomen. Mensen beslissen niet langer wat de artificiële intelligentie achter de zoekmachines in uw nieuwsfeed duwt. De algoritmes doen dat. Op die manier wordt het nieuws dat ons dagelijks wordt voorgeschoteld en dat onze percepties bepaalt omtrent wat in de wereld gebeurt, gedicteerd door machines.