AfD: “Joden hebben niets van ons te vrezen”

“Er is niets in onze partij of ons programma dat de joden die in Duitsland leven kan verontrusten.” Dat heeft Alexander Gauland, een van de toplui van het uiterst-rechtse Alternative für Deutschland, gezegd in een gesprek met de media. Gauland zei dat hij nog geen joodse leiders had ontmoet, maar bereid is dat ‘op elk ogenblik’ te doen.

Joden hebben dus niets te vrezen van de AfD, aldus Gauland, nu die zondag bijna 13% van de stemmen binnen kon halen. Als gevolg daarvan maakt de AfD als eerste naoorlogse uiterst-rechtse partij straks haar opwachting in de Bundestag.

Gauland wilde de onrust die onder de joodse bevolking van Duitsland is ontstaan wegnemen. Angela Merkels stelling dat ‘Israëls veiligheid Duitslands reden van bestaan is’ wilde hij echter niet onderschrijven:

“Dat zou betekenen dat we troepen naar het Midden-Oosten moeten zenden om Israël te verdedigen en dat is een moeilijk onderwerp”

Joodse bewegingen zijn veel meer dan ‘bezorgd’

Onmiddellijk na het bekendmaken van de eerste exit polls raakten de belangrijkste joodse organisaties in het land gealarmeerd door het succes van de AfD. Voorzitter Josef Schuster van de Centrale Raad voor Joden in Duitsland (Zentralrat der Juden in Deutschland) zei te hopen dat andere partijen “het ware gelaat van de AfD zullen tonen en hun waardeloze, populistische beloften zullen ontmaskeren.”

Frauke Petry weg

Eerder op de dag was er binnen de partij al controverse ontstaan. Co-voorzitster Frauke Petry liet weten dat ze zelf geen deel zal uitmaken van de AfD-fractie in het parlement. Ze deed haar aankondiging tijdens een persconferentie met partijgenoten Alice Weidel en Alexander Gauland. Er is al langer een intern conflict aan de gang tussen Petry en deze twee andere topkandidaten. Petry beschuldigde hen er eerder al van dat ze haar opzij geschoven hebben.

Opkomst AfD blijft zonder meer spectaculair

De opkomst van de AfD – ooit een anti-europartij geleid door Duitse intellectuelen, maar dan overgenomen door populisten ten tijde van de migrantencrisis – blijft zonder meer spectaculair.

In 4 jaar tijd is de partij er in geslaagd een plaats te verwerven in ruim 13 van de 16 Duitse deelstaten. Nu mag ze als allereerste uiterst-rechtse partij de Bundestag binnentreden en daar direct meer dan 90 zetels claimen, wat van de partij de op twee na grootste fractie in het parlement maakt. De AfD slaagde er in meer dan 1 miljoen kiezers van Merkels CDU/CSU af te snoepen.

De kans dat de AfD in regeringsdeelname wordt betrokken is dan weer nul. Alle andere partijen hebben daarvoor het cordon sanitaire opgetrokken.