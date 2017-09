Toestand in Puerto Rico is ‘apocalyptisch’

Een reeks Amerikaanse Democraten heeft president Trump er van beschuldigd in de nasleep van orkaan Maria onvoldoende te doen om Puerto Rico en zijn inwoners te helpen.

Puerto Rico telt 3,6 miljoen inwoners en is een ‘unincorporated territory’ van de Verenigde Staten. Het eiland ligt oostelijk van de Dominicaanse Republiek. Formeel is Puerto Rico een vrijstaat, die is verbonden met de Verenigde Staten.

Maria heeft op zijn minst 10 dodelijke slachtoffers gemaakt. Miljoenen inwoners zitten zonder elektriciteit en ook de communicatie met het eiland verloopt zeer moeizaam. 85% van de gsm-masten werden vernield. Verwacht wordt dat het volledige herstel van de elektriciteit ruim zes maanden in beslag zal nemen. Drinkbaar water is er nog amper, nadat zowat alle leidingen werden vernietigd. De economie van Puerto Rico is terug gekatapulteerd naar de jaren ’50 van vorige eeuw, schrijft het persagentschap Bloomberg. Niemand heeft cash geld en credit cards werken niet omdat er geen stroom is.

What parts of San Juan are like today, five days after #HurricaneMaria pummeled into Puerto Rico. No gas. No electricity. Water everywhere. pic.twitter.com/lJuMhJ35nM — Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) September 24, 2017

“We hebben onmiddellijk hulp nodig”

In de New York Times slaat burgemeester Jose Sanchez Gonzalez van Manatí alarm. Dat is één van de 78 gemeenten in Puerto Rico: “Hysterie begint zich te verspreiden. Het ziekenhuis staat op instorten. We hebben onmiddellijk hulp nodig.” Andere officials hebben het over “apocalyptische toestanden.”

Volgens het Pentagon is er een ingenieursbataljon naar Puerto Rico gestuurd, samen met 4.000 leden van de reserve van het Amerikaanse leger.

President Trump, Sec. Mattis, and DOD should send the Navy, including the USNS Comfort, to Puerto Rico now. These are American citizens. https://t.co/J2FVg4II0n — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 24, 2017

Trump verzond tijdens het weekeinde 14 tweets over de gang van zaken in de sportcompetities NFL en de NBA. Over Puerto Rico bleef het stil.

Satellietbeelden tonen omvang van de ramp

Op nachtbeelden van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de Amerikaanse instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie, is de omvang van de catastrofe goed zichtbaar. De bovenste satellietfoto werd genomen op 24 juli, de onderste 2 maanden later en exact 5 dagen na de passage van orkaan Maria.