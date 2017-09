9 eenvoudige dingen die succesvolle mensen doen op zondagavond

De meesten van ons kijken niet uit naar zondagavond. Het besef dat het weekend alweer voorbij is maakt je droevig, terwijl de gedachte aan de komende werkweek je al preventief stress bezorgt. Gelukkig hebben succesvolle mensen een aantal simpele manieren om die zondagavondblues te voorkomen en zich voor te bereiden op de week die komt. En die kan ook jij leren.

1. Spendeer quality time met familie en vrienden

Om goed aan een nieuwe werkweek te beginnen, moet je in de eerste plaats een ontspannend weekend achter de rug hebben. En hoe kan dat beter dan met je familie of vrienden? Plan bijvoorbeeld elke zondagavond een etentje of kijk samen naar tv, want tijdens de week heb je daar meestal geen tijd voor.

2. Doe iets leuks

Als je op zondagavond in je zetel gaat zitten, zal je nog meer beseffen dat het weekend bijna voorbij is. Door iets leuks te plannen – zoals een avondje in de sauna of naar de cinema – hou je het ontspannen gevoel vast.

3. Ga sporten

Want ja, ook daar krijg je een goed en ontspannen gevoel van.

4. Relax, take it easy

Natuurlijk heb je ook nood aan wat fysieke en mentale rust voor je aan de nieuwe werkweek begint. Neem daarom tijd om echt te relaxen, bijvoorbeeld met een deugddoend bad.

5. Plan de komende week

Sommige succesvolle mensen zetten op zondagavond graag al eens op een rijtje wat de volgende week gaat komen. Zo hebben ze minder stress en zijn ze zekerder. Let er wel op dat je er niet te lang mee bezig bent.

6. Kook (en vries in)

Zijn er in de komende week dagen waarop je geen tijd zult hebben om te koken? Doe dat dan al op zondag en vries je maaltijden in. Zo kan je gezond blijven eten, ook al heb je het druk.

7. Zet je gsm en computer uit

Nog snel even een mailtje beantwoorden? Het lijkt een goed idee, maar voor je het weet is je zondagavond voorbij. Voorkom dat door je smartphone en computer uit te schakelen.

8. Haal je favoriete series of boeken in

Tijdens de week weinig tijd om je favoriete series te volgen of wat te lezen? Zondagavond is een ideaal moment om dat allemaal in te halen.

9. Eindig het weekend positief

Het heeft geen zin om te piekeren en te klagen over de dichterbij komende maandag, want die komt sowieso. Je kunt je beter focussen op het leuke weekend dat je achter de rug hebt en nog wat nagenieten. Wedden dat je je dan een pak beter zult voelen als je (op tijd!) in je bed kruipt?

En niet vergeten: voor je het weet is het alweer weekend!

