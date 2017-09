De wereld blijft zoeken naar bewijzen van de seksuele geaardheid van stripfiguur Kuifje. Het personage toont immers in zijn avonturen een opmerkelijk gebrek aan interesse voor het vrouwelijk geslacht.

Eerder al werd aangevoerd dat de stripfiguur van tekenaar Hergé homoseksueel zou zijn. Volgens de Franse filosoof Vincent Cespedes echter moet de verklaring in een andere richting worden gezocht.

Volgens hem is Kuifje in werkelijkheid immers zelf van het vrouwelijk geslacht.

De veronderstellingen van de Franse filosoof worden in sommige kringen met grote verontwaardiging becommentarieerd. Daar wordt Cespedes onder meer van het ultieme literaire revisionisme beticht.

Tomboy

“Voor Hergé is zijn stripheld altijd een meisje geweest,” betoogt Vincent Cespedes. “In zijn intieme vriendenkring heeft hij zijn stripfiguur ook altijd als een tomboy omschreven. Hergé zou dertig jaar na zijn overlijden nog grijnslachen omdat de hele wereld blijft geloven dat zijn stripheld van het mannelijk geslacht is.”

De filosoof betoogt onder meer dat het vriendelijke en zorgzame karakter van Kuifje overeenstemt met de Europese idealen over de vrouwelijkheid uit het begin en het midden van de twintigste eeuw. Cespedes zegt verder dat het personage in de verhalen vaak een rok of een jurk aantrekt.

Er wordt al lang over de seksuele geaardheid van Kuifje gedebatteerd. Dertig jaar geleden al suggereerde filosoof Régis Debray dat Hergé zijn eigen vrouwelijke persoonlijkheid achter zijn stripfiguur verborg.

Vaak wordt opgemerkt dat in de verhalen van Kuifje 350 personages optreden, terwijl slechts acht karakters als een vrouwelijke figuur kunnen worden geïdentificeerd. De zachte persoonlijkheid van Kuifje en het feit dat hij zijn leven deelt met zeeman Haddock hebben suggesties over homoseksualiteit gevoed.

Volgens Cespedes zijn er ook aanwijzingen dat het personage van operazangeres Bianca Castafiore in realiteit een castraat zou zijn.