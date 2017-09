Dit zijn de 5 meest motiverende zinnen ooit gesproken

Motivatie is niet iets is om tweemaal per jaar op een cursus te krijgen, want ze blijft niet duren. Daarom moet je het elke dag opnieuw doen, net als een bad nemen. Met die oneliner verdedigde de in 2012 overleden motivatiecoach Zig Ziglar zijn overtuiging dat je jezelf dag na dag opnieuw moet motiveren. Indien het leven een tocht is, dan is motivatie de motor die je naar je bestemming zal brengen, want niets gebeurt zonder motivatie.

5 van de meest motiverende zinnen ooit gesproken:

1. Succes begint altijd klein

‘De grootste verwezenlijkingen waren eerst en voor een tijd, niets meer dan een droom’ – Napoleon Hill

De grootste boom was ooit een klein zaadje. Er was een tijd dat Coca Cola nog nooit een frisdrank had verkocht, een tijd dat Microsoft niet bestond en een tijd dat Frank Sinatra in parochiezalen optrad. Veracht het kleine niet, want succes begint altijd klein. Blijf gefocust; indien je focus solide is, zal je slagen.

2. Als je iets echt wil, pak het dan

‘Als je een droom hebt, moet je die beschermen. Mensen die zelf niets kunnen zullen je zeggen dat je je droom niet kan verwezenlijken. Als je iets wil, ga het dan halen. Punt.’ – Will Smith in de film The Pursuit of Happiness

Er zullen altijd kleine mensen zijn die je zullen zeggen dat je iets niet kan, waarom je het niet kan en hoe je zal falen wanneer je probeert. Maar als je een droom hebt, laat ‘m niet los; en laat nooit iemand je vertellen wat je niet kan. Je kan alles bereiken waarin je gelooft.

3. Blijf gewoon werken

‘Ik heb geen superieure intelligentie of een verbluffend talent. Ik heb geen charisma waar iedereen van omvalt en ik loop de mijl niet in minder dan zes minuten. De enige reden waarom ik succes had is omdat ik bleef werken toen alle anderen al in bed lagen.‘ – Greg Evans, voormalig sterspeler American football

Blijf werken en werken en werk naar een doel toe; uiteindelijk zal je dat doel bereiken. De sleutel is om op je doel gefocust te blijven. JC Penney zei: ‘Geef me een magazijnier met een doel en ik zal je een man geven die geschiedenis zal maken. Geef me een man zonder doel en ik zal je een magazijnier geven.’

4. Je zal worden wie je denkt

‘De visie die je in je gedachten verheerlijkt, het ideaal dat je in je hart koestert, daarop zal je je leven bouwen, en dat is wat je worden zal.’ – James Allen, As a Man Thinketh

De gedachten die je hebt, de gedachten die je keer op keer koestert; die gedachten zullen uiteindelijk je leven worden. Zie jezelf als een succes, en je zal dat succes worden; hetgene waar je op een consequente manier over nadenkt, wel datgene zal je worden.

5. Het leven is een avontuur

‘Veiligheid is een bijgeloof. Het bestaat niet in de natuur, noch ervaren onze kinderen het. Gevaar vermijden is op lange termijn niet veiliger dan er aan blootgesteld worden. Het leven is of een gedurfd avontuur, of helemaal niets.’ – Helen Keller

‘Wat je droom ook is, jaag ‘m na: neem nooit genoegen met een leven vol lichte wanhoop en word nooit een realist. John Eliot zei ‘Op het moment dat iemand je vraagt om realistisch te worden, schrap die persoon onmiddellijk van je vriendenlijst.’ Je leven is of een gedurfd avontuur, of het is helemaal niets.