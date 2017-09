‘Poetin wil Facebook afsluiten in verkiezingsjaar’

De Russische teleomwaakhond Roskomnadzor dreigt ermee Facebook te blokkeren als het Amerikaanse bedrijf zich niet aan de wet op dataverkeer houdt. Volgens die wet mogen gegevens van Russische gebruikers enkel op Russische servers worden opgeslagen.

De baas van Roskomnadzor, Alexander Zharov, zei dat Facebook in 2018 zal worden afgesloten. Volgend jaar vinden in Rusland presidentsverkiezingen plaats.

De wet is controversieel en is volgens critici zo opgesteld dat sociale media als Facebook, Twitter en Google monddood kunnen worden gemaakt wanneer het president Poetin uitkomt. Voormelde platforms worden vaak gebruikt om kritiek op de president te uiten.

“De wet geldt voor iedereen, zonder uitzondering,’ aldus Zharov. “Er zijn dus twee opties. Ofwel schikt Facebook zich naar de regels, ofwel zal het binnen het grondgebied van de Russische Federatie worden geblokkeerd, zoals dat spijtig genoeg ook met LinkedIn is gebeurd.”

LinkedIn

Linkedin werd in november vorig jaar door Roskomnadzor toegevoegd aan de zwarte lijst van websites die door lokale internetproviders moeten worden geblokkeerd. Volgens een rechtbank in Moskou hield de professionele netwerksite zich niet aan een wet uit 2014 waarin wordt gestipuleerd dat buitenlandse internetbedrijven de persoonlijke gegevens die ze bezitten over Russische onderdanen op servers moeten bewaren die in het land staan. LinkedIn had 6 miljoen gebruikers in Rusland.

VKontakte

Zharov besloot door te zeggen zich bewust te zijn van het feit dat Facebook een aanzienlijk aantal gebruikers heeft in zijn land, maar dat het anderzijds geen uniek product heeft en dat er alternatieven bestaan, zoals VKontakte, het Russische equivalent van de Amerikaanse site.

Het management van VKontakte zat een tijd in de clinch met Poetin en zijn kliek. In april 2013 verdween Pavel Durov, de eigenaar van VKontakte, een tijd nadat hij ervan werd beschuldigd een politieman te hebben aangereden met zijn wagen.

Eén dag later verkochten twee van de aandeelhouders in VKontakte hun gecombineerd belang van 48% in het sociale netwerk aan United Capital Partners (UCP), een investeringsmaatschappij die gelinkt is aan het Kremlin en ook de Russische mailprovider Mail.ru bezit.

De meerderheidsaandeelhouder van Mail.ru is Ruslands rijkste man Alisher Usmanov, een goede vriend van president Vladimir Poetin. In het Westen is Usmanov ook bekend als aandeelhouder van de Londense voetbalclub FC Arsenal.

Volgens de door het Kremlin gesponsorde website Sputnik zou Poetin geen plannen hebben om Facebook te blokkeren.