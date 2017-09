Netflix wil wifi-connectie op uw vlucht revolutioneren

Echt courant is het nog niet, maar een aantal vliegtuigmaatschappijen biedt al een aantal jaar wifi aan tijdens hun vluchten. De prijzen die daar voor worden gerekend variëren. Gemiddeld wordt 7 dollar per uur tot 12 dollar per vlucht of 49 dollar per maand gerekend. Frequent flyers kunnen zelfs een jaarabonnement nemen, maar betalen daar toch makkelijk 540 dollar per jaar voor. Een aantal luchtvaartmaatschappijen – Vueling, JetBlue, Turkish Airlines, Norwegian, … – biedt dan weer gratis wifi aan.

De London School of Economics (LSE) berekende nu dat inflight-wifi tegen 2035 kan uitgroeien tot een markt van jaarlijks 130 miljard dollar. Ter vergelijking: in 2018 zal dat nog amper 1 miljard dollar zijn. Met wifi in de lucht zal in de de toekomst dus grof geld worden verdiend. 30 miljard van voormelde som zou rechtstreeks in de kas van de luchtvaartmaatschappijen terechtkomen. Geeft een passagier nu al gemiddeld 17 dollar per vlucht uit aan extra’s (eten, drinken, extra bagage), dan zou dat tegen 2035 ruim 21 dollar worden of ruim 20% meer.

Anno 2017 biedt amper 1% van de luchtvaartmaatschappijen inflight-wifi aan

Vandaag bieden volgens de LSE amper 53 van de 5.000 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd inflight-wifi aan (klik op de grafiek voor een grotere versie). Iets meer dan 1% dus.

Kwaliteit inflight-wifi laat vaak te wensen over

De ervaringen met wifi in de lucht zijn op zijn minst wisselvallig te noemen. Vaak valt de verbinding uit of werkt ze totaal niet. Meestal is de verbinding frustrerend traag. Dat komt omdat een aantal bedrijven de dienst (en de prijszetting) zo goed als heeft gemonopoliseerd. Een van die bedrijven is Gogo Inc., dat al in 2008 wifi de eerste vliegtuigen met wifi uitrustte. Tot zijn klanten behoren o.a. British Airways, Aer Lingus, Iberia, Aeromexico, Air Canada, Delta Air Lines en Japan Airlines. Gogo heeft nog steeds amper concurrentie. Hoewel ondertussen betere technologie op de markt is, zijn luchtvaartmaatschappijen weinig happig om die te installeren. De reden? Een vliegtuig moet daarvoor 3 volle dagen uit circulatie moet worden genomen.

Netflix heeft de oplossing

Streamingvideodienst Netflix heeft nu deze week aangekondigd dat het de dienst Netflix Inflight 2.0 gaat introduceren. Daarmee wil het de wifi-kwaliteit in vliegtuigen aanzienlijk verbeteren. Netflix biedt sinds 2015 gratis wifi in vliegtuigen aan in een partnerschap met Virgin. Het bedrijf beweert nu de wifi-kosten met 75% te kunnen reduceren door bestaande technologie beter te benutten. Dat gebeurt door de bandbreedte te reduceren die nodig is om films te streamen. Het bedrijf rekent daarna op de luchtvaartmaatschappijen om betere wifi aan te gaan bieden tegen gereduceerde prijs.