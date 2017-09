Hoeveel kosten sigaretten in Europa? België een van de duurste landen

6 euro … dat is wat je in België gemiddeld betaalt voor een pakje met 20 sigaretten van een premiummerk. Daarmee is België volgens een onderzoek van de Tobacco Manufacturers Association het zesde duurste land in Europa. Merk wel op dat het onderzoek Noorwegen, een van de duurdere landen voor sigaretten, niet heeft opgenomen in zijn studie. We moeten België dus eerder op een zevende plaats zetten.

Het duurste land volgens het onderzoek is het Verenigd Koninkrijk. Daar betaal je zo’n 11,3 euro per pak sigaretten. Daarna volgen Ierland, Frankrijk, Nederland en Zweden. Voor goedkope sigaretten moet je in Oost-Europa zijn. Het goedkoopste land is Bulgarije, waar een pakje maar 2,6 euro kost, minder dan een vierde dan wat je in de UK betaalt. Net iets duurder zijn Litouwen, Kroatië, Polen en Letland.

Het grote prijsverschil komt door het verschil in accijnzen. Buiten Europa vind je trouwens landen waar een pak sigaretten nog veel meer kost. Zo betaal je in Australië vlot 16 euro en het land is van plan die prijs nog te laten stijgen.

