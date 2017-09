In de straten van Moskou kan de bezoeker talloze standbeelden van beroemde figuren uit de Russische geschiedenis – zoals schrijver Lev Tolstoj, dichter Aleksandr Poesjkin of componist Peter Tsjaikovski – ontdekken. Aan die collectie is recent ook het beeld van Mikhail Kalasjnikov, toegevoegd.

Kalashnikov komt echter uit een heel andere sector. Hij is immers de ontwerper van de Avtomat Kalashnikova (AK-47), één van de meest verkochte en beruchte vuurwapens ter wereld. Het wapen geniet immers niet alleen op het slagveld een grote populariteit, maar heeft ook zijn weg gevonden naar rebellen, terroristen en criminelen.

Mikhail Kalasjnikov was een tankcommandant in het leger van de Sovjet-Unie, maar hoorde in het begin van de tweede wereldoorlog Russische soldaten vooral klagen over de inferieure kwaliteit van hun wapens, die onmogelijk tegen de vuurkracht van de Duitse vijand waren opgewassen.

Daarop begon hij aan een eigen ontwerp. Dat zou uiteindelijk uitmonden in een vuurwapen dat door zijn gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid wereldwijd snel een grote populariteit zou opbouwen.

De AK-47 zou kort na de tweede wereldoorlog worden geïntroduceerd. In de benaming wordt verwezen naar het bouwjaar van het prototype van het wapen.

Optimisme

Mikhail Kalasjnikov werd voor zijn uitvinding bekroond met een Stalin-prijs en zou ook de Orde van de Ster ontvangen. De ontwerper overleed drie jaar geleden op 94-jarige leeftijd.

Op dit ogenblik zouden wereldwijd meer dan honderd miljoen exemplaren van het wapen in gebruik zijn. Geraamd wordt echter dat de AK-47 jaarlijks over de hele wereld ruim een kwart miljoen mensen doodt.

Het standbeeld van Kalasjnikov – opgericht langsheen de ringweg Sadovoye Koltso rond Moskou – toont de uitvinder met zijn iconische wapen. Vladimir Medinsky, Russisch minister van cultuur, noemde Kalasjnikov bij de onthulling van het standbeeld een echt nationaal merk.

Het standbeeld van Kalasjnikov, een werk van kunstenaar Salavat Shcherbakov, weerspiegelt volgens een aantal waarnemers ook het militaire optimisme dat op dit ogenblik door Rusland waait.

Daarbij wordt erop gewezen dat 60 procent van de bevolking vertrouwen in het leger toont, tegenover 39 procent vijf jaar geleden. Dat vertrouwen ligt nu op het hoogste niveau sinds Vladimir Poetin zeventien jaar geleden in Rusland aan de macht kwam.

Tijdens de ceremonie voor de onthulling van het standbeeld voor Kalasjnikov werd één eenzame vredesactivist door de lokale politie ingerekend. Het beeld werd door een priester van de Russisch-orthodoxe kerk gezegend. (mah)