IKEA koopt klusjesmannensite omdat we steeds minder zelf willen doen

De Zweedse meubelketen IKEA heeft het Amerikaanse TaskRabbit overgenomen. Dat is een in 2008 in Boston opgerichte startup die klusjesmannen in contact brengt met klanten. In de VS is het bedrijf vooral bekend vanwege zijn samenwerking met internetsupermarkt Amazon.

Bedoeling is nu om ook IKEA-klanten makkelijker freelance werkkrachten te laten inhuren om meubels in elkaar te steken. IKEA heeft zijn verkopen de voorbije jaren iets zien afnemen, omdat een deel van de markt werd ingenomen door bedrijven die beloofden de aangekochte meubels bij de klant thuis te zullen monteren.

Wie is TaskRabbit?

TaskRabbit is actief in 40 Amerikaanse steden, maar ook in Londen. Naast klusjesmannen kunnen via de site ook tuiniers en verhuizers worden ingehuurd. Vooral mensen die liever iemand betalen dan dit soort activiteiten zelf te doen maken gebruik van de site.

Het bedrijf blijft onafhankelijk van IKEA functioneren, maar volgens Jesper Brodin, de voorzitter en CEO van het Zweedse meubelbedrijf, kan zijn personeel veel opsteken van de digitale expertise van de startup. “Uiteraard zullen IKEA-klanten dankzij TaskRabbit ook bijkomende, flexibele en betaalbare diensten aangeboden krijgen, op maat van de hedendaagse klant”.

Goedkoop, goedkoper, goedkoopst…

In Europa en de VS bezorgt IKEA aangekochte waren aan huis, maar het rekent daarvoor een vergoeding aan. In België gaat het om 20% van de totale aankoopprijs (excl. kortingen), met een minimum van 100 euro. Daarbovenop moet ook nog eens minimum 59 euro worden betaald voor het transport. Geen wonder dat steeds meer mensen andere oplossingen zoeken. Die zijn er, want ook in België kan men nu al bij Amazon bestellen zonder verzendkosten.

Deeleconomie maakt dit soort diensten enkel goedkoper

TaskRabbit is een goed voorbeeld van hoe technologische vooruitgang en het internet het traditionele modellen op hun kop hebben gezet. Uit recent onderzoek van McKinsey blijkt dat in de Verenigde Staten en Europa al 20 tot 30 procent van de arbeidsbevolking met een zelfstandig statuut in de deeleconomie actief is.

Die deeleconomie neemt steeds meer uit onze handen. Onze boodschappen worden thuis bezorgd, net als ons avondeten, onze boeken, kleren en alle andere aankopen. We hoeven ook niet langer zelf te rijden, want Uber haalt ons op en zet ons later op de avond opnieuw thuis af. Omdat dit alles steeds goedkoper – of zelfs gratis – moet gebeuren, hebben vele bedrijven uit de deeleconomie de salarissen verlaagd. Enkel op die manier blijven hun prijzen aantrekkelijker voor de consumenten.

Bovendien blijken de geboden arbeidsplaatsen vaak halfslachtige oplossingen. Voor personen die in de werkloosheid terecht zijn gekomen of door de economische recessie in zware problemen zijn gebracht. De deeleconomie werd bejubeld als de werkomgeving van de toekomst, maar die beloftes zijn niet gerealiseerd. Uit de cijfers van het JPMorgan Chase Institute kan worden afgeleid dat de omstandigheden van de werknemers minder gunstig zijn geworden.