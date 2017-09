In Mexico City stierven in de aardbeving dubbel zo veel vrouwen als mannen en dat zegt veel over het sociale systeem in het land

Bij de aardbeving die vorige week de Mexicaanse hoofdstad Mexico City trof stierven 127 vrouwen en 71 mannen . Dat blijkt gegevens die de stad heeft gepubliceerd.

Vrouwen waren dus de grootste slachtoffers van de aardbeving, die vorige week in het ganse land 330 doden eiste. De cijfers zijn opmerkelijk omdat er in het land voor elke 100 mannen niet meer dan 102 vrouwen leven.

Vanwaar dit groot verschil in slachtoffers? Volgens onderzoekers van het centrum voor sociologisch onderzoek aan het college van Mexico vielen 53% van de slachtoffers in gezinswoningen, waar op het ogenblik van de aardbeving – 13 uur 14 ‘s middags – voornamelijk vrouwen aanwezig waren.

In de Mexicaanse samenleving worden vrouwen nog altijd verondersteld het gros van de huishoudelijke taken op zich te nemen. Uit gegevens van het Mexicaanse bureau voor statistiek blijkt dat vrouwen nog altijd verantwoordelijk zijn voor meer dan driekwart (77%) van de huishoudelijke taken. Ook zijn 95% van de huishoudelijke hulpen in gezinnen vrouwen.