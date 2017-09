De gezichtsherkenning waarmee de nieuwe iPhone X van Apple werkt, mag pas vanaf een leeftijd van dertien jaar worden gebruikt. Op jongere leeftijd kan de technologie immers geen correcte identificatie garanderen. Dat heeft het bedrijf gezegd.

Het uiterlijk van jonge kinderen zou volgens Apple teveel gelijkenissen kunnen tonen. Daardoor zouden vergissingen mogelijk worden. Dat zou het volgens Apple onmogelijk maken om de telefoons efficiënt tegen potentiële indringers te beschermen.

Om het probleem op te lossen, kan er volgens het bedrijf daarom best van een PIN-code gebruik gemaakt worden om de telefoon te ontgrendelen.

De iPhone X doet beroep op de gezichtsherkenning-technologie Face ID om het apparaat te ontgrendelen. Ook bij de authenticatie van transacties en de activering van applicaties kan de technologie worden ingeschakeld.

Het toestel beschikt daarvoor over een aantal sensoren die het gelaat van de gebruiker scannen en vergelijken met het model dat in het geheugen van de telefoon is opgeslagen.

Apple benadrukt dat een malafide gebruiker slechts één kans op één miljoen heeft het systeem te kunnen misleiden. Daarmee is Face ID volgens de fabrikant significant veiliger dan de vingerafdruk-scanner die door telefoons voor identificatie wordt gehanteerd. Bij een vingerscan zou de kans op bedrog immers één op vijftigduizend zijn.

Broers en zussen

Apple heeft nu wel gewaarschuwd dat de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen voor het gebruik van de telefoon door jonge kinderen. “Aangezien het gelaat van jonge kinderen nog evolueert, bestaat de kans dat de toepassing niet optimaal werkt,” benadrukt het bedrijf.

“Ook moet ermee rekening worden gehouden dat andere kinderen – vooral broers en zussen – in staat zouden kunnen zijn het apparaat te ontgrendelen.”

De telefoon maakt van duizenden onzichtbare stralen gebruik om een driedimensionaal model te maken van het gelaat van de gebruiker. Bedriegers die beroep zouden doen van een foto van de rechtmatige eigenaar, zullen dan ook geen succes kunnen verwachten.

Het bedrijf zegt zelfs Hollywood-studio’s ingeschakeld te hebben om te beletten dat de telefoon met maskers kan worden ontgrendeld. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokken data nooit de telefoon verlaten, zodat de bescherming van de privacy van de gebruiker gegarandeerd is.

Om te kunnen functioneren, moet de camera wel in staat zijn de ogen, neus en mond van de gebruiker te scannen. Een baard, hoofddeksel of bril vormen geen beletsel. Met een burka, niqab of balaclava daarentegen is het gebruik van de toepassing uitgesloten. (mah)