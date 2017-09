4 inzichten die aangeven hoe belangrijk vriendschap is

1. Een tekort aan vrienden kan je dood betekenen

Carlin Flora, auteur van ‘Friendfluence: The Surprising Ways Friends Make Us Who We Are’: “Uit een meta-analyse van Julianne Holt-Lunstad blijkt dat te weinig vrienden of een zwakke sociale cirkel hebben hetzelfde risico [op sterven] veroorzaakt als 15 sigaretten per dag roken. Er waren de voorbije twintig jaar veel campagnes tegen roken, maar nu beginnen we er eindelijk achter te komen dat een goed sociaal leven hebben even belangrijk, zo niet nog belangrijker is dan tabak vermijden.”

2. Vrienden kennen je beter dan jij jezelf kent

Flora: “Ze kennen je gedragspatronen, ze hebben je in allerlei verschillende situaties gezien en kennen je zwakheden. Onderzoek toont ook aan dat onze vrienden een beter idee hebben van ons IQ dan wijzelf – vreemd genoeg onderschatten we onze eigen intelligentie vaak. Als je bereid bent om te luisteren naar een vriend, kan je veel over jezelf leren.”

3. We denken te weinig na over onze vriendschappen

Romantische relaties vergen erg veel van onze tijd, maar over onze vriendschappen denken we zelden na. Dat doen we echter beter wel omdat onze vrienden in grote mate bepalen wie we zijn, wat we doen en wat we willen en zullen bereiken in ons leven.

Flora: “Het is belangrijk om bewuster te worden van hoezeer onze vrienden ons beïnvloeden, vooral wanneer we mensen voor het eerst ontmoeten. Vraag jezelf af wie je bewondert en wat voor iemand je binnen vijf jaar zou willen zijn. Dat type mensen zijn degenen waar je toenadering tot moet zoeken en met wie je authentieke vriendschappen moet ontwikkelen.”

4. De beste tips om aan je vriendschappen te werken

Flora: