De Canadese metropool Toronto kent van alle wereldsteden de grootste vastgoedzeepbel. Op de tweede plaats staat Stockholm, gevolgd door München, Vancouver en Sydney.

Daarmee heeft Canada twee van de vijf meest explosieve immobiliënmarkten van de wereld. Dat blijkt uit een rapport dat door de Zwitsers bank UBS is opgesteld.

Opgemerkt wordt dat de Canadese markten de voorbije periode door de wereldwijde financiële crisis niet zijn afgeremd. Een zwakke Canadese dollar heeft volgens UBS immers voor een buffer gezorgd.

Een versterking van de Canadese dollar en stijgende rentevoeten zouden echter snel tot een ontnuchtering kunnen leiden.

Gevaar

In Toronto hebben de vastgoedprijzen de voorbije vijf jaar een stijging met 50 procent gekend. “Een soepele monetaire politiek en een sterke buitenlandse vraag hebben de Canadese vastgoedmarkt afgeschermd van de economische fundamentele beginselen,” zegt het rapport. “Dat heeft een zeepbel gecreëerd die steeds meer gevaar op ontploffing oplevert.”

In het rapport wordt verder opgemerkt dat verscheidene steden in de Verenigde Staten met een overwaardering worden geconfronteerd. Er zou echter geen onmiddellijk risico op een explosie van de markt zijn.

Er wordt aan toegevoegd dat in New York de prijzen min of meer de verwachtingen evenaren. Chicago zou daarentegen onder zijn reële waarde zijn genoteerd.

“De vrees voor vastgoedzeepbellen is opnieuw toegenomen,” verduidelijkt het rapport. “De wereldwijd economische groei, een beperkte werkloosheid en extreem lage rentevoeten hebben de waarde van het vastgoed doen stijgen.”

“Aangezien aandelen tegen hun absolute recordplafonds staan genoteerd en rentevoeten nagenoeg tot nul zijn gereduceerd, zijn reële activa zoals vastgoed aantrekkelijke beleggingen geworden, vooral in landen die als veilige havens worden beschouwd.”

Er wordt nog op gewezen dat in Europa het verbeterde economische sentiment, in een aantal steden gekoppeld aan een sterke inkomstengroei, samen met de lage leenvoorwaarden voor een grote vraag naar residentieel vastgoed heeft geleid.

Naast de top vijf in de rangschikking wordt volgens UBS ook het vastgoed in Londen, Hongkong en Amsterdam met een dreigende zeepbel geconfronteerd.

“In Azië laat Tokio matige tekenen van oververhitting optekenen, te wijten aan het versoepelde financieel beleid van de overheid,” wordt er nog opgemerkt. “In Hongkong hebben de prijzen onder invloed van een aanhoudende vraag van investeerders en speculatieve prijsverwachtingen een recordniveau bereikt.” (mah)