Meer dan 40 Europese regio’s streven naar onafhankelijkheid. Ken je ze?

Sinds 2007 verzamelen ze zich in het verkiezingsplatform Euskal Herria Bai . In de jaren tachtig en negentig heeft een gewapende groep genaamd Iparretarrak (de noordelijkers) geweld gebruikt om onafhankelijkheid te zoeken. Ze werd ontbonden in de jaren negentig.

Evenals in de Baskische Autonome Gemeenschap in Spanje vindt je in Frans-Baskenland nationalistische bewegingen die streven naar onafhankelijkheid en een vereniging van de Baskische gebieden.

Anders dan in Spanje is het Baskisch in Frankrijk op geen enkele manier erkend. Er zijn wel een aantal Baskischtalige en tweetalige lagere en middelbare scholen. De bewegwijzering is ook steeds vaker tweetalig.

In 1996 sprak 63,7% van alle lokale burgemeesters zich uit vóór een Baskisch Departement tijdens een geheime bijeenkomst, de Biltzar (genoemd naar de gelijknamige provinciale volksvertegenwoordiging van de Labourd van voor de Franse Revolutie). Maar tot op heden is er door de Franse nationale overheid geen initiatief genomen om deze wens in concrete plannen om te zetten.

Frankrijk heeft de Basken nooit als autonoom gezien, en de Basken hebben in Frankrijk ook nooit een autonome staat gekend. Pas in 1981 kwam er officieus erkenning toen de Franse President François Mitterrand in zijn verkiezingsprogramma met het idee kwam voor een Pays Basque.

De oorsprong van de Basken is in mysteries gehuld. Een vrij gangbare theorie is dat zij oorspronkelijke bewoners waren in Zuidwest-Europa, nog voordat de Kelten vanuit Centraal-Europa naar het westen trokken en hier de dominante cultuur vormden.

De Basken hebben een eigen taal, die voor zover bekend niet verwant is aan een andere taal. Voor buitenstaanders is het Baskisch (Euskara) dan ook niet te verstaan.

De Basken zien zichzelf als onafhankelijk, maar hebben voor zover we weten (al zeker van in de eerste eeuw vóór Christus) nog nooit langdurig een echte autonome status gehad. Dat terwijl de Basken het langste van alle nu nog overblijvende volkeren in Europa wonen.

We kennen de Baskische zaak vooral vanuit Spaans perspectief en dan vooral omdat de afscheidingsbeweging ETA door zo’n drieste terreurcampagne voor pleegde te voeren. Maar, de Basken wonen niet allen in Spanje. 700.000 van hen wonen in zuidwestelijk Frankrijk.

De roep om onafhankelijkheid groeit, maar in vergelijking met de Catalanen, de Schotten en de Basken is een relatief klein aantal Bretoenen echt voor zo’n drastische afscheuring: 20%. 37% van de Bretoenen zegt dat ze zich in eerste instantie Bretoens voelen en niet Frans.

De politieke aspiraties van Bretonse nationalisten omvatten het recht op zelfregering te verkrijgen, hetzij in Frankrijk of onafhankelijk ervan, en om meer macht in de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale instellingen te verwerven.

Bretagne wordt beschouwd als een van de zes Keltische naties (samen met Cornwall, Ierland, het eiland Man, Schotland en Wales). Net als de nationaliteit van veel naburige regio’s combineert de Bretonse nationalisme zowel politieke als culturele aspecten. Bij dat laatste is vooral een verlangen voor onderwijs in het Bretoens het belangrijkst.

De oorspronkelijke taal van de Bretons is het Bretons, en ongeveer een half miljoen mensen in Bretagne en daarbuiten gebruiken het nog. Met Frans heeft het niet veel te maken, om je een idee te geven, het volkslied van Bretagne heet Bro gozh ma zadoù (wat betekent Oud Land van mijn Voorvaderen).

De Bretons zijn een Keltisch volk dat zijn wortels heeft in Bretagne, in het huidige Frankrijk. Hun voorouders kwamen van de 4e tot en met de 6e eeuw vanuit het zuidwesten van Engeland naar dit gebied.

Er zijn nog verschillen. Terwijl Spaans Catalonië wellicht de rijkste regio in dat land is, is Frans Catalonië één van de armste streken in Frankrijk. Het kan zeker geen economische redenen inroepen om zich af te scheiden, zonder de financiële steun van Parijs lukt het nooit.

Niet alleen Spanje heeft Catalanen, ook aan de andere kant van de Pyreneeën wonen er ongeveer 400.000. De regio waar in Frankrijk Catalaans wordt gesproken komt ongeveer overeen met wat je misschien beter kent als de Roussillon. In tegenstelling tot het Spaanse Catalonië spreekt echter maar één op drie van de inwoners van Roussillon thuis Catalaans.

4.. Frankrijk, Corsica, 330.000 inwoners

In Corsica willen ze niet alleen onafhankelijk worden, het is ook één van de weinige plekken in Europa waar ze nog steeds het geweld niet hebben afgezworen om dat te bereiken. Het Front de Libération Nationale Corse (FLNC) heeft dan wel herhaaldelijk gezegd dat het stopt met die gewapende strijd, maar splintergroepen zoals FLNC-22 weigert dat vooralsnog.

Voor wie ooit Asterix in Corsica heeft gelezen, ja, het zijn geen doetjes daar. Ze hebben ongeveer altijd gevochten tegen wie dan ook Corsica claimde.

En, ze hebben er ook ooit echt de onafhankelijkheid geproefd. Van de 13e tot de 18e eeuw was Corsica bezit van de machtige Italiaanse Republiek Genua. De Corsicanen kwamen rond 1730 echter in opstand. In 1755 werd Pasquale Paoli, vriend van Rousseau, James Boswell en Voltaire, als kapitein van de Natie gekozen. Hij maakte een democratische grondwet en werd in heel Europa daardoor beroemd. In 1769 was het liedje uit: Frankrijk palmde Corsica in, de broers van Napoleon verdreven Paoli en tot de dag van vandaag is het er baas.

Corsica is ook het land waar ze hun bloedwraakmoorden en de vendetta’s die erop volgden, heel ernstig namen. Pas in 1920 werd bloedwraak op Corsica bij wet verboden. Maar dat wil niet zeggen dat het gebruik verdween.

Het FLNC werd gevormd door twee van de best bewapende clans op Corsica, Ghjustizia Paolina en het Fronte Paesanu Corsu di Liberazione in 1976. Het visitekaartje dat het afleverde om zich kenbaar aan de wereld te maken en de zaak van Corsicaanse onafhankelijkheid op de kaart te zetten, kan tellen. Op 4 mei 1976 pleegde het ineens 21 bomaanslagen, voornamelijk tegen openbare gebouwen. 14 dagen later, op 20 mei, deden ze het opnieuw. Op 17 juli vielen ze met een raketlanceerder (een Amerikaanse M79) de gendarmerie van Aghione aan. Tegen september hadden ze verschillende Franse militairen proberen te vermoorden. En op 7 september kaapten zeven gemaskerde FLNC-leden een Boeing 707 die ze daarna opbliezen op de luchthaven van Ajaccio.

Wie denkt dat we in tijden van terrorisme leven, geheugens zijn kort. Het lijstje terreurdaden door Corsicaanse seperatisten doet de pipo’s van IS pure amateurs lijken. Op 6 mei 1979 pleegde het bijvoorbeeld ineens 20 (!) bomaanslagen op banken in Parijs. Op 19 augustus 1982 was er ”violente nuit bleue”: 99 aanvallen tegen Franse overheidsinstellingen.

Het FLNC pleegde bankovervallen om z’n strijd te financieren, vermoordde tientallen politici en had het bijvoorbeeld ook gemunt op drugsdealers.

Om de zoveel jaar gaat het opnieuw in het offensief. In 2011 pleegde het in de herfst bijvoorbeeld nog 38 bomaanslagen. Al dat geweld doet niet echt goed voor de roep om onafhankelijkheid: de fratsen van de meest fervente en agressieve voorstanders van die zaak maakt de meeste Corsicanen gewoon bang.

Het aantal Corsicanen dat zegt voor onafhankelijkheid te zijn fluctueert dan ook enorm. Het zit momenteel ergens tussen 15 en 30%.

In 2015 won de pro-meer autonomie coalitie Pè a Corsica voor het eerst in de Franse regionale verkiezingen. Ze haalde 35% van de stemmen en 24 van de 51 zetels in het Corsicaanse parlement.