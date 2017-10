Spaanse politie grijpt hardhandig in bij Catalaans referendum

Bij de politieacties zouden zo al 38 gewonden gevallen zijn, dat melden de Spaanse hulpdiensten. Drie daarvan zouden zwaar toegetakeld zijn. Volgens verschillende Spaanse media zou een man door zo’n rubberkogel geraakt zijn in het oog en onmiddellijk naar het Sant Pau-ziekenhuis in Barcelona zijn overgebracht voor een operatie.

Ook geweld tegen de politie

Er gaan beelden ook beelden van de zware en brutale interventies van de politie viraal op sociale media. De Guardia Civil reageerde daar nu ook voor het eerst op. In een tweet zeggen ze zich “te verzetten tegen intimidatie en provocatie” en dat ze enkel “de wet verdedigen”.

Het ministerie voor Binnenlandse Zaken probeert de vele berichten van politiegeweld ook van antwoord te dienen. Ze laten weten dat er intussen ook al negen politieagenten en twee agenten van de Guardia Civil gewond zijn geraakt “terwijl ze de bevelen van de rechter aan het volgen waren”. In een tweet tonen ze beelden van politie die moet vluchten van protestanten die met stenen gooien. “Het geweld tegen agenten blijft duren”, staat er te lezen. “Guardia Civil moet terugtrekken onder een regen van stenen die naar hen wordt gegooid.”

Volgens de Catalaanse overheid, bij monde van woordvoerder Jordi Turull, zijn 73 procent van de stembureau’s open. Hij vraagt wel geduld, want “er zijn voortdurende aanvallen op het computersysteem”.

La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 1, 2017

“Het referendum vindt niet plaats”

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, tweette zelf een video van politie die stembussen weghaalde en schreef dat de politie enkel zijn legaal mandaat afdwingt tegen het “illegale referendum”. In een nieuwe tweet noemt hij de acties van de politie ook “proportioneel en professioneel”.

Enric Millo, een hooggeplaatste Spaanse politicus, stelt dat het enige objectief vandaag is “het illegale referendum te voorkomen”. “Het referendum vindt niet plaats”, zegt hij aan verschillende reporters. “We accepteren niet dat een overheid die gegijzeld wordt door een minderheid zijn ideeën op de samenleving oplegt.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt nu aan Catalaanse scholen om mee te werken zodat het referendum te gestopt kan worden.

Las actuaciones policiales contra población pacífica deben parar. Hoy todos, en Catalunya y en el Estado, tenemos que exigir #RajoyDimisión — Ada Colau (@AdaColau) October 1, 2017

“Corrupt, hypocriet, nutteloos”

De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, liet haar onvrede in verband met het hardhandige optreden van de politie al blijken. “Een laffe president heeft onze stad met politie gevuld. Barcelona, een stad van vrede, is niet bang”, tweet ze.

Ook enkele uren later was haar woede nog niet gekoeld. In een volgende tweet eist de burgemeester zelfs het ontslag van premier Rajoy: “Het ingrijpen van de politie tegen dit vredelievende volk moet stoppen. Vandaag, in Catalonië en in de staat, moeten we het eisen. #ResignRajoy”

Ook Pablo Iglesias, de leider van de Spaanse linkse partij Podemos, reageert verontwaardigd. “Geduw, getrek, een oudere vrouw over straat gesleept. Wat de PP (Partido Popular, de heersende politieke partij in Spanje, red.) aan het doen is met onze democratie is weerzinwekkend. Corrupt, hypocriet, nutteloos.” Hij tweette daarop een aantal foto’s van hard aangepakte en bebloede Catalanen met het onderschrift “Is dit jouw ‘overwinning’ Mariana Rajoy (eerste minister van Spanje, red.)?”

Op beelden is duidelijk te zien dat politie met rubberkogels op de omstaanders schiet: