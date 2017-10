Trump haalt uit naar burgemeester van San Juan: “Ze willen dat alles voor hen gedaan wordt”

De Amerikaanse president Donald Trump is de laatste tijd zwaar in opspraak gekomen over de situatie in Puerto Rico, waar hulp te traag op gang zou komen. Trump verdedigde z’n administratie door te wijzen op de slechte bereikbaarheid van het eiland. “Dit is een eiland, volledig omgeven door water, groot water, oceaan water”, zei hij in een speech

“Jullie doden ons met jullie inefficiëntie”

Carmen Yulín Cruz, de burgemeester van de Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan, trok afgelopen week aan de alarmbel. Ze hekelde de logistieke problemen van de overheid. “We zijn hier aan het sterven”, zei de burgemeester nog met de tranen in haar ogen op een persconferentie. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat de grootste natie ter wereld hun logistiek voor een klein eilandje van 100 bij 35 mijl (161 op 56 km, red.) niet op punt kan stellen.”

“Ik vraag de president van de Verenigde Staten dat er iemand de leiding heeft die de taak van mensenlevens te redden aankan …”, ging Cruz verder. “Als er daar iemand is die luistert, we zijn aan het sterven, en jullie zijn ons aan het doden met jullie inefficiëntie.”

“Zo’n slecht leiderschap”

Maar nu gaat de Amerikaanse president in de aanval. Hij bekritiseert Cruz openlijk op Twitter: “De burgemeester van San Juan, die een paar dagen geleden nog complimentjes uitdeelde, is nu door de Democraten gezegd dat ze smerig moet zijn tegen Trump.” “Zo’n slecht leiderschap van de burgemeester van San Juan, en anderen in Puerto Rico, die hun helpers niet aan het werk krijgen”, gaat Trump verder. “Ze willen dat alles voor hen gedaan wordt, terwijl dit een job voor de hele gemeenschap zou moeten zijn. 10.000 federale helpers doen momenteel een fantastische job op het eiland.”

Orkaan Maria kostte al aan zeker zestien mensen op Puerto Rico het leven en liet het eiland in een puinhoop achter. De situatie blijft penibel, met voedsel-, water- en brandstoftekorten en een zwaar beschadigd elektriciteitsnetwerk.

Lees hieronder het volledige betoog van president Trump:

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

…Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

…want everything to be done for them when it should be a community effort. 10,000 Federal workers now on Island doing a fantastic job. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

The military and first responders, despite no electric, roads, phones etc., have done an amazing job. Puerto Rico was totally destroyed. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017