Catalonië… de dialoog of de afgrond

Carles Puigdemont, de president van de Generalitat de Catalunya, heeft zondagavond in het bijzijn van zijn regering verklaard dat het zondag gewonnen referendum Catalonië het recht geeft een onafhankelijke staat te worden onder de vorm van een republiek.

Hij zal “het Catalaanse parlement de uitslag van het referendum overhandigen en vragen te doen wat de wet over het referendum voorschrijft: de onafhankelijkheid uitroepen en de beslissing van de burgers te eerbiedigen. Er zal een democratische en vreedzame Catalaanse regering komen.”

“Out of the 2,262,424 ballots that were not seized, 2,020,144 were YES votes, 176,566 were NO votes, 45,586 in blank and 20,129 null votes” — Catalan Government (@catalangov) October 1, 2017

Puigdemont noemde het gedrag van de Spaanse staat zondag ‘een schande’. “Spanje heeft getoond waar het voor staat: geweld en repressie. Hoe lang nog?” vroeg Puigdemont na het bekendmaken van de uitslag.

De verschroeide aarde van Catalonië

“Na zondag geldt in Catalonië, zowel op sociaal als op politiek vlak, het principe van de verschroeide aarde,” schrijft El Periodico de Catalunya (Barcelona). “De crisis van de staat wordt niet opgelost door op mensen in te hakken, noch door middel van politieke onverantwoordelijkheid. Laten we elkaar niets wijsmaken: het politie-optreden van zondag was buiten alle proportie, maar dat maakt het referendum nog niet legaal en de uitslag ervan niet democratisch. De problemen blijven wat ze waren: een referendum dat werd uitgeroepen buiten de wil van de helft van de Catalanen, zonder respect voor de regels van het democratische spel en zonder respect voor de rechterlijke orde, de Catalaanse verklaring van autonomie (Estatut) en de Spaanse Grondwet (Constitución).

“Net als altijd is er maar één uitweg (…): de politieke dialoog hervatten en verantwoordelijkheid opnemen binnen de grenzen van de wet aan dewelke een enorme meerderheid van Catalanen zich hebben gehouden. Al de rest leidt rechtstreeks naar de afgrond.”

Gevaarlijkste moment sinds de poging tot coup van 23-F

“Dit is een uitzonderlijk gevaarlijk moment, zoals we er geen meer hebben gekend sinds ‘de poging tot coup van 23-F’ (poging tot staatsgreep door kolonel Tejero in 1981, nvdr.),” schrijft ABC (Madrid). Eender welke incident kan het geweld in de straten doen oplaaien, een risico waarvoor ook de premier had gewaarschuwd. (…) Nu aandringen op dialoog terwijl niet één separatist nog wil dialogeren is de publieke opinie beliegen.

“Waar het nu om draait is de grondwettelijke orde te bewaren die in 1978 door een enorme meerderheid van Spanjaarden is goedgekeurd. Zo lang die orde van kracht is, moet elke agressie zonder medelijden worden beantwoord.”

Xenofobe arrogantie vs. politieke onkunde

Zowel de Spaanse als de Catalaanse regering haastten zich zondagavond om de overwinning uit te roepen na de schaamteloze dag die de Catalaanse burgers moesten ondergaan, schrijft El País (Madrid). De schuld daarvan ligt aan de ene kant bij de xenofobe arrogantie – en haar bondgenoot, de anti-systeempartij (CUP) – die wordt vertegenwoordigd door Carles Puigdemont. Aan de andere kant de totale onkunde die sinds het begin van de crisis wordt gedemonstreerd door premier Mariano Rajoy. […]