“In 2004 woonde 1 op 8 journalisten in New York, Washington DC of Los Angeles. Vandaag is dat er 1 op 5.” Dat heeft CBS News-correspondent Bob Schieffer gezegd in de tv-show “ Face the Nation “, die op zondagochtend wordt uitgezonden.

Schieffer stelde er zijn nieuw boek “Overload” voor, waarin hij de veranderingen in het digitale nieuwslandschap beschrijft. Mensen krijgen nog amper lokaal nieuws te zien of te horen uit betrouwbare bronnen, zegt Schieffer. Als gevolg daarvan haalt 62% van de bevolking zijn nieuws bij Facebook en andere sociale media, maar daar kan iedereen eender wat posten.

“Deze situatie heeft zich nooit eerder voorgedaan sinds de uitvinding van de drukpers. Weet je nog hoe die uitvinding het alfabetisme stimuleerde en daarna de protestantse reformatie in gang zette, die dan werd gevolgd door de contra-reformatie. Maar de drukpers lag ook aan de basis van 3 decennia van religieuze oorlogen vooraleer de wereld uiteindelijk een vorm van evenwicht zou vinden. Je kan die periode vergelijken met wat vandaag aan de gang is. We bevinden ons bij het begin van een digitaal tijdperk dat de plaats van gedrukte media heeft ingenomen. De enige verandering daarbij is de manier waarop het nieuws tot bij ons komt.”

Feiten zijn niet langer belangrijk

Schieffer ging dieper in op de groter wordende kloof tussen wat de verschillende nieuwsorganisaties brengen. “Kijk je naar één zender, dan krijg je een totaal andere omschrijving van wat is gebeurd dan wanneer je naar een andere zender kijkt. Onze opinies vormen we nu op verschillende basisgegevens, de feiten zijn niet langer dezelfde. Vroeger gingen we er van uit dat wat op het nieuws werd gezegd ook waar was. Vandaag zijn er 700 nieuwszenders. De tsunami van nieuws heeft ook onze aandachtsspanne aangetast. Alles moeten snel gaan. We communiceren in de taal die je in de commentaren onderaan nieuwsberichten vindt. De dialoog heeft plaatsgemaakt voor verwijten en beledigingen.”

Mening van een journalist is niet belangrijk

Nog volgens Schieffer heeft een journalist geen opiniërende taak. Zijn mening is niet belangrijk. Het enige dat hij moet doen is de zaken rapporteren zoals ze zich voordoen. Het is aan de politiek om dan opinies te vormen. Om de feiten goed te rapporteren moet je wel zo veel mogelijk bronnen raadplegen vooraleer je conclusies te vormen, aldus deze senior CBS-correspondent.

Derk-Jan Eppink: “VRT slaat helft van Amerika over”

Eerder dit jaar was de Nederlandse journalist Derk-Jan Eppink in het programma ‘De Afspraak’ op de VRT al tot een gelijkaardige conclusie gekomen. Hij verweet de VRT toen een te eenzijdig beeld van de VS te geven:

“U neemt gewoon die Amerikaanse media – CNN enz. – over. Dat is op zichzelf niet erg, maar u geeft wel een te eenzijdig beeld. Er is ook een ander Amerika, het Amerika dat op Trump gestemd heeft […] en ik zal u vertellen wat het resultaat daarvan zal zijn: veel mensen raken afgestompt en zijn politieke achterban die u dan in den lande ziet, op die grote rally’s, die zullen zich sterker met Trump gaan identificeren en de geloofwaardigheid van de Amerikaanse media die zal naar beneden gaan.”

Eppink had in september vorig jaar de overwinning van Trump in hetzelfde programma al voorspeld. Ook toen zei hij dat ‘de journalistiek in Europa enkel naar de Democraten kijkt’: “Dan sla je de helft van Amerika over”.