Greenpeace opent aanval op Coca-Cola

3.400 plastic wegwerpflessen per seconde zou Coca-Cola volgens Greenpeace produceren. Dat komt neer op 110 miljard per jaar. En daarmee is het bedrijf een van de grote veroorzakers van de 150 miljard kilo plastic die ronddrijft in onze oceanen.https://twitter.com/GreenpeaceNL/status/914716689950003201Daarom is Greenpeace nu een campagne begonnen tegen Coca-Cola. “Zij zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de enorme berg wegwerpplastic in de oceanen. Coca-Cola heeft geen voornemens, geen beleidsdoelen of agenda om de productie van plastic wegwerpflessen te verminderen”, zegt de organisatie . “En dat terwijl het bedrijf het voortouw had moet nemen om de branche te vernieuwen.”

Terugvechten tegen strengere Europese doelen

In een uitgebreid rapport gaat Greenpeace verder in op het probleem. In een gelekt document van Coca-Cola staat dat het bedrijf wil terugvechten om te voorkomen dat de Europese doelen voor afvalinzameling en -recyclage strenger worden. Ze willen ook voorkomen dat er een statiegeldsysteem komt. Daarom betaalde Coca-Cola vorig jaar in Brussel een miljoen euro aan lobbygroepen.

Greenpeace wijst erop dat bij Coca-Cola amper zeven procent van hun flessen herbruikbaar of hernieuwbaar is. Het bedrijf spreekt de beschuldigingen tegen maar wijst erop dat “herbruikbare verpakkingen in een moderne economie niet de voorkeur hebben”. Om Coca-Cola van gedacht te doen veranderen, lanceert Greenpeace nu een online petitie.

Bekijk de campagnespot van Greenpeace: