Hema staat te koop, de gevolgen voor ons land zijn onduidelijk

Winkelketen Hema staat te koop. De Britse investeringsmaatschappij Lion Capital is op zoek naar “de strategische opties voor de toekomst van het bedrijf”. Het is nog niet duidelijk of er ook voor de filialen in ons land gevolgen zullen zijn. Dat zal pas blijken na een eventuele verkoop.

Hema-CEO Tjeerd Jegen liet eerder al weten dat hij de winkelketen spoedig zou verkopen, maar nu is het officieel. Het investeringsfonds Lion Capital is met op zoek naar een koper voor Hema. Dat melden de Nederlandse omroep NOS en De Tijd. Naast een volledige verkoop worden ook andere opties bekeken zoals een gedeeltelijke verkoop of een beursgang. Wellicht zal die laatste optie niet doorgaan. “Een beursgang zou voor een retailbedrijf als Hema een goede zaak zijn, maar het nadeel is dat het twee à drie jaar duurt voordat dat is afgerond en alle aandelen naar de markt zijn gebracht”, zegt Cees Maas, oud financiëel topman van ING en adviseur bij de private equity-investeerder Cerberus. “Zoveel tijd zal Lion Capital niet willen nemen, temeer daar ze al tien jaar in Hema zitten en dat is voor een private equitybedrijf echt erg lang. Een verkoop aan een andere investeerder gaat een stuk sneller.”

Niet van gisteren In 2010 wilde Lion Capital Hema al verkopen, maar dat mislukte toen. Sindsdien is de winkelketen vooral buiten Nederland groter geworden. De grootste groei kwam met 17,4 procent uit Frankrijk en met 22,2 procent uit Duitsland. In Nederland ging de omzet met amper 0,7 procent omhoog. De winkelketen wijt dat zelf aan het feit dat enkele filialen tijdelijk gesloten werden en aan de ombouw naar de internationale formule. Bij Hema werken in totaal 11.000 mensen, in zo’n 700 winkels. Of er filialen zullen sluiten en of er personeel ontslagen zal worden, is pas duidelijk na een eventuele verkoop.