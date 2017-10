De voormalige sportlegende en acteur O.J. Simpson zal na zijn vrijlating uit de gevangenis slechts één groot televisie-interview toestaan. Voor die exclusiviteit zal echter een hoge vergoeding moeten worden betaald.

Dat hebben een aantal bronnen uit de omgeving van Simpson gezegd over de interesse die de media hebben getoond nadat was gebleken dat de vroegere football-ster vervroegd uit de gevangenis zou worden vrijgelaten.

Voor de moord op zijn voormalige echtgenote Nicole Brown en haar nieuwe partner Ronald Goldman werd Simpson (70) strafrechtelijk vrijgesproken. Een burgerlijke rechtbank achtte hem echter wel aansprakelijk. Voor een mislukte roofoverval op een hotel zou hij nadien tot drieëndertig jaar worden veroordeeld.

Geraamd werd dat Simpson voor een exclusief televisie-gesprek een vergoeding tussen 3 miljoen dollar en 5 miljoen dollar zou vragen. Zijn raadslui zouden al bij een aantal zenders naar een mogelijke interesse hebben gepolst. Onder meer zou zijn gedacht aan shows van Matt Lauer, Megyn Kelly of Lester Holt (NBC), Robin Roberts of Michael Strahan (ABC) en Oprah Winfrey (CBS).

Het is nog niet duidelijk op welke manier potentiële partners zouden hebben gereageerd. De grote netwerken houden vol nooit voor interviews te betalen, maar een aantal populaire shows zouden die afspraken geregeld omzeilen.

Reality-show

Er wordt echter opgemerkt dat Simpson wellicht nog meer televisieplannen zou koesteren. Onder meer zou worden gedacht aan een reality-show rond de herwonnen vrijheid van de sportlegende.

Geopperd wordt dat alvast elke stap die Simpson na het verlaten van de gevangenis zet, met een camera zal worden vastgelegd.

“Een reality-show kan voor Simpson bijzonder lucratief uitdraaien,” wordt in de omgeving van de man gezegd. “Hij geniet bij het Amerikaanse publiek immers nog altijd een grote belangstelling. Simpson is weliswaar gedurende negen jaar van het toneel verdwenen, maar hij weet nog altijd op welke manier zaken kunnen worden gedaan.”

Simpson moet nog altijd 33,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de familie van Ronald Goldman. Die claim werd twintig jaar geleden uitgesproken nadat de sportlegende door een burgerlijke rechtbank verantwoordelijk was geacht voor de dood van Brown en Goldman.

Van die claim zou echter nog niets zijn afbetaald. Nochtans ontvangt Simpson een football-pensioen van ongeveer 25.000 dollar, terwijl ook van het Screen Actor’s Guild jaarlijkse uitkering krijgt. Pensioenen kunnen, net zoals vergoedingen van de sociale zekerheid die Simpson ontvangt, echter niet door schuldeisers of slachtoffers in beslag worden genomen.

Simpson zou over een beschermd jaarinkomen van 3 miljoen dollar beschikken.

Simpson verbleef negen jaar in de Lovelock Correction Facility in Nevada. In juli raakte bekend dat hij begin oktober vervroegd zou vrijkomen. (mah)