De Mariakapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal voerde afgelopen zomer een digitaal offerblok in . Een primeur in ons land! Naast de oubollige ‘vogelnestconstructie’ waar je je rosse centjes in kan dumpen, is er nu een betaalkastje zodat bezoekers en gelovigen met de bankkaart of zelfs de smartphone kunnen betalen. “In de winkel betaal ik toch ook met mijn bankkaart, waarom zou ik dat dan hier niet doen”, klonk het toen.En wat blijkt nu? Het digitaal offerblok brengt op. Het Laatste Nieuws meldt dat sinds augustus al zo’n vijftig bezoekers gebruikgemaakt hebben van het elektronische betalingssysteem. In totaal werd al ongeveer 500 euro gestort. Dat is volgens kapelvoorzitster Mia De Schamphelaere een verdubbeling van de giften. Het geld gaat naar crisisopvang voor vluchtelingen: “De parochie huurt een aantal appartementen waar mensen in moeilijkheden voorlopig tot rust kunnen komen.”

Intussen werd de Mariakapel door al heel wat andere parochies benaderd, die ook aan zo’n digitaal offerblok denken. “Logisch”, volgens De Schamphelaere. “Het vergt een kleine investering: vijftig euro per maand voor een betaalkastje.”