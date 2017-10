De recente moordpartij die recent door de schutter Stephen Paddock (64) in Las Vegas werd aangericht, heeft nog maar eens aangetoond dat het bijzonder moeilijk is om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

Platformen van onder meer Facebook, Google en Twitter werden immers al kort na de gebeurtenissen overspoeld door allerhande beweringen en theorieën die zonder enige vorm van controle over het drama werden gekopieerd en verspreid.

Dat schrijft Maxwell Tani, redacteur van de nieuwssite Business Insider. Steeds meer wordt volgens Tani dan ook getwijfeld aan de mogelijkheden van de bedrijven om nepnieuws efficiënt te bestrijden.

“Er zijn recent verwoede pogingen gemeld om het probleem aan te pakken,” zegt Tani. Bedrijven zoals Facebook, Google en Twitter proberen daarbij hun ethisch engagement te benadrukken. Hun geloofwaardigheid was immers door betichtingen over Russische verkiezingsmanipulaties al zwaar in het gedrang gekomen.

“De online platformen proberen dan ook te bewijzen dat alles wordt gedaan om de verspreiding van nepnieuws te bestrijden,” zegt Tani. “Na de dodelijke schietpartij in Las Vegas doken echter al snel opnieuw allerlei boodschappen die compleet onwaar bleken.”

Twijfels

Onder meer verwijst Tani naar allerhande betichtingen dat de dader banden zou hebben gehad met de democratische partij. Ook werden contacten met internationale terroristische groepen gesuggereerd.

De geviseerde bedrijven erkenden dat valse berichtgeving werd gelanceerd, maar benadrukken dat de gecontesteerde boodschappen ook snel werden verwijderd. Daarbij werden ook bijkomende inspanningen beloofd om de algoritmes verder te verbeteren. Op die manier zouden gelijkaardige problemen in de toekomst moeten kunnen worden vermeden.

Steeds meer politici zouden echter twijfelen of de platformen wel in staat zijn om een antwoord te formuleren. Vooral in de democratische partij zouden volgens Tani vragen rijzen.

“Deze gebeurtenissen schetsen een duidelijk beeld van de grote uitdagingen waarmee deze bedrijven bij de strijd tegen nepnieuws en misinformatie op hun platformen worden geconfronteerd,” benadrukte de Amerikaanse democratische senator Mark Warner tegenover Business Insider. (mah)