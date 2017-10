“Catalonië snel onafhankelijk”; koning Felipe verzwijgt politiegeweld

Carles Puigdemont, de president van de Spaanse deelstaat Catalonië, heeft in een interview met de BBC gezegd dat “de onafhankelijkheid van Catalonië nu slechts een kwestie van dagen is”. Zijn uitlatingen steken schril af tegen de taal van de Spaanse koning Felipe IV, die zijn land oproept tot eenheid, maar in alle talen zwijgt over het geweld van de ordediensten.

Het interview met Carles Puidgemont is het eerste dat hij geeft sinds het referendum in Catalonië. Het referendum toont dat maar liefst 90%van de Catalanen onafhankelijk van Spanje wil worden, hoewel die uitslagen nog niet officieel bevestigd werden. De stemming werd zondag ruw verstoord door Spaanse ordediensten, omdat de Spaanse overheid het referendum als “illegaal” beschouwt.

Maar Carles Puigdemont zei in het interview met BBC dat “zijn overheid aan het einde van deze week of begin volgende week actie zal ondernemen”. Als hem gevraagd wordt wat er zal gebeuren als de Spaanse overheid de leiding in Catalonië komt overnemen, zegt hij dat “dat een fout zou zijn die alles zou veranderen”.

Geen interne kwestie

Hij benadrukt dat er momenteel geen contact is tussen zijn eigen administratie en de nationale regering in Madrid en liet ook weten dat hij niet akkoord is met de mening van de Europese Commissie. Die liet weten dat de chaos en het geweld in Spanje een “interne kwestie” zijn.

Koning schendt protocol

Ondertussen heeft ook de Spaanse koning Felipe VI een toespraak gehouden om zijn volk te verenigen. Het is ongezien dat een koning zich mengt in politieke debatten, want een vorst moet ten alle tijde neutraal zijn, maar door de grote Spaanse crisis heeft Felipe het protocol naast zich neer gelegd.

In zijn toespraak noemde hij de situatie in Spanje “extreem ernstig” en begon hij met het verwerpen van het referendum. Hij stelt dat de organisatoren van het referendum “geen respect hebben getoond voor de autoriteit van de staat”.

Geweld wordt doodgezwegen