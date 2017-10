In Rusland is oppositieleider Alexei Navalny door een rechtbank tot een celstraf van twintig dagen veroordeeld omdat hij in de stad Nizhny Novgorod, ruim driehonderd kilometer ten oosten van Moskou, zonder toelating een manifestatie had georganiseerd.

Waarnemers stellen echter dat de veroordeling politiek is gemotiveerd. Navalny (41), advocaat van beroep, wordt volgens hen door de omgeving van Russisch president Vladimir Poetin immers als een bedreiging gezien.

Navalny heeft aangekondigd zich voor de volgende presidentsverkiezingen kandidaat te zullen stellen. Het regime zou zich ongerust maken over de groeiende populariteit die de opponent van Poetin buiten Moskou opbouwt.

In maart volgend jaar worden in Rusland presidentsverkiezingen gehouden. Verwacht wordt dat Vladimir Poetin naar een vierde termijn als Russisch president zal streven. Kringen rond de president zouden echter de groeiende aanhang van Navalny, die onder meer de corruptie in het land wil aanpakken, vrezen.

Door zijn nieuwe veroordeling zou de oppositieleider alvast niet kunnen deelnemen aan een manifestatie die de Anti-Corruptie Stichting (FBK) van Navalny in Sint-Petersburg heeft gepland. De manifestatie is voorzien op de 65ste verjaardag van Vladimir Poetin, die in Sint-Petersburg is geboren.

Fraude

Tegenstanders van de Russische president hebben echter gezegd dat de actie ook zonder de oppositieleider zal doorgaan. “Poetin heeft voor zijn verjaardag zijn belangrijkste opponent laten wegstoppen,” voeren ze aan. De veroordeling toont volgens hen echter vooral de grote angst die het Russische regime voor de oppositieleider koestert.

Navalny is al herhaaldelijk gearresteerd wegens een verstoring van de openbare orde. In Rusland mogen publieke samenkomsten wettelijk niet worden geweigerd, tenzij de veiligheid in het gedrang zou komen.

Van die formulering maken de autoriteiten volgens de volgelingen van Navalny echter massaal misbruik om de oppositie het zwijgen op te leggen. Deelnemers aan verboden samenkomsten kunnen worden gearresteerd en verscheidene dagen of weken worden opgesloten.

Gevreesd wordt dat de autoriteiten zullen proberen te beletten dat de oppositieleider aan de presidentsverkiezingen kan deelnemen.

Daarvoor zou mogelijk gebruik kunnen gemaakt worden van een eerdere veroordeling die Navalny wegens fraude heeft opgelopen. Ook die aanklacht en veroordeling hebben bij waarnemers echter vermoedens van manipulaties door het Russische regime doen rijzen. (mah)