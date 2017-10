Onderzoekscommissie 23 maart wil Grote Moskee Brussel sluiten

België geeft sinds de jaren 60 in hartje Brussel een stuk grond en gebouw aan Saoedi-Arabië om er de ‘Grote Moskee’ uit te baten, een cadeautje van de religieuze koning Boudewijn. Maar de parlementaire onderzoekscommissie van de aanslagen van 22/3 wil nu die concessie afnemen. “Vanop onze eigendom verspreiden ze de wahabitische islam die onze wetten ondergeschikt acht aan de religie. Dat is onaanvaardbaar”, zegt commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld).

Geen erkenning van de Grote Moskee, geen banden met de moslimexecutieve

De Grote Moskee in Brussel is een opvallend gebouw aan het Jubelpark. In 1967 gaf koning Boudewijn het gebouw en de werking in erfpacht aan de Saoedi’s. Met nefaste gevolgen. Want het bijhorende Islamitisch Cultureel Centrum speelt volgens experten een sleutelrol in de verspreiding van een radicale vorm van de islam (het wahabisme). En het is die extreme vorm van de islam die ook door de volgelingen van IS wordt aangehangen.Dewael wil de vergunning nu intrekken. “Hun lezing van de godsdienst miskent de fundamentele principes waarop onze rechtsstaat gebaseerd is, zoals de voorrang van onze wetten op de religieuze regels en de gelijkheid tussen man en vrouw. De experts van onze commissie zijn nu bezig om de verschillende pistes te bekijken. Maandag willen we met een consensus naar buiten komen. In ieder geval is de toekenning van de concessie in 1967 in een compleet andere context gebeurd dan vandaag.”

Dewael en co hebben ook een paar goede juridische argumenten in handen om de Grote Moskee niet meer te willen steunen. “In 1967 was er nog geen sprake van erkenningen van moskeeën. Intussen is er ook een moslimexecutieve gekomen. Al die evoluties zijn aan de Grote Moskee voorbijgegaan. Ondanks het feit dat de imam en de voorzitter in de onderzoekscommissie hebben verklaard dat ze zich willen laten erkennen als dat nodig is, is er nog altijd geen dossier ingediend. En ook de moslimexecutieve interesseert hen niet.”

Binnen een paar weken komt de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 met z’n laatste langverwachte rapport: dat over het radicalisme in België. Daarbij speelt de verspreiding van het wahabitisme en salafisme een cruciale rol. En de sleutel ligt voor de commissie toch een deel bij die Grote Moskee.

Eerder al trok Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) aan de alarmbel over de moskee. “Sinds 1967 brengen Saoedische imams en diplomaten vanuit deze moskee de Wahabistische leer in Brussel, België en Europa. Deze ultraorthodoxe vorm van de islam is een voedingsbodem voor radicalisering en zou eigenlijk geen plek mogen hebben in onze samenleving”, zegt Vaams parlementslid en Brusselaar Yamila Idrissi (sp.a).