Sponsoring Rode Duivels wordt een klucht

Maandenlang lag de race open: welke bank wordt de partner van de Rode Duivels de komende jaren. Belfius, de Belgische staatsbank, had een mooi voorstel op tafel en lag in pole position. De voetbalbond zou niet alleen een forse som (naar verluidt 1 miljoen per jaar) binnenhalen, maar ook een hele ondersteuning. Maar blijkbaar hadden ze

Belfius zat de afgelopen maanden in een race met ING, een grote Nederlandse bank met stevige vertegenwoordiging in België. ING is de huidige shirtsponsor van de voetbalbond. Die race tussen beide banken maakte dat de prijs van het contract serieus omhoog kon: naar verluidt betaalt ING nu zo’n 500.000 euro, maar kon dat bedrag omhoog voor Belfius tot ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Mooie deal, met alles erop en eraan

Bovendien wilde Belfius meer: ze wilden een echt partnership. Daarbij hoorde ondersteuning van de jeugdwerking, de infrastructuur mee uitbouwen en ook digitale projecten begeleiden. Een erg mooi voorstel dus, waarmee Belfius in pole position lag.

Tot, als donderslag bij heldere hemel, de voetbalbond plots maandag op de proppen kwam met het huidige contract dat ze met ING hebben. Daarin staat een clausule waar voorheen met nog geen woord over gerept was. Blijkbaar kon ING altijd opeisen verder te gaan, als ze dat wensten. Van een competitie was plots dus geen sprake meer.

Een dikke tegenslag voor de kas van de voetbalbond, die nochtans de afgelopen jaren zwaar onder druk stond. De huidige top van de KBVB was net aangesteld om financieel de zaak weer op orde te krijgen, een mooi sponsorcontract op die manier laten schieten is dus extra pijnlijk.

In De Tijd reageert Belfius boos: “We vielen compleet uit de lucht toen we dat hoorden. We hebben hier al zeker een half jaar heel veel energie in gestoken. En dan vernemen we plots dit nieuws.”