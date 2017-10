Vakbonden moeten nu ook belastingen betalen op geld dat in het buitenland staat

In juridische termen is een vakbond een feitelijke vereniging. Momenteel worden de feitelijke verenigingen in de praktijk niet belast op inkomsten uit een buitenlandse rekening. Dat schrijven De Standaard en Het Laatste Nieuws. De vereniging bestaat dan voor de fiscus niet en aan de individuele leden kunnen geen belastingen opgelegd worden. Bij binnenlandse rekeningen is dat niet zo. Als die winst opleveren, wordt de roerende voorheffing automatisch ingehouden.

Nu beslist de regering dat diegene die in de feitelijke vereniging (hier dus de vakbond) de handtekening zet, en dus de bevoegdheid over de buitenlandse rekening heeft, die inkomsten in zijn eigen belastingaangifte moet opnemen. Als een vakbond oordeelt dat het geen van haar leden daarmee wil opzadelen, kan die kiezen om alleen voor fiscale zaken rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Dan is de vakbond in kwestie even geen feitelijke vereniging meer en moet deze rechtspersonenbelasting betalen en dus ook de buitenlandse inkomsten aangeven.

“Het is voor de fiscale administratie immers onmogelijk om de individuele leden van deze verenigingen te identificeren en op een transparante wijze te belasten op de inkomsten uit de vereniging”, luidt de toelichting bij het wetsontwerp. Het wetsvoorstel komt van Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen.