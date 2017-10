Google presenteerde een revolutionair product, maar er is amper aandacht voor

“Taal vormt de laatste hinderpaal in de communicatie tussen mensen en wordt binnen maximaal 10 jaar opgeheven. Politici zijn er nooit in geslaagd om taalproblemen op te lossen – sommigen hier in België leven enkel daarvan-, maar de technologie gaat dat wel oplossen.

Onze kleinkinderen zullen wandelen op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Ze zullen Frans of Nederlands spreken tegen Chinese kinderen, die Chinees zullen spreken tegen onze kleinkinderen en toch zal iedereen elkaar verstaan.

Dat is dus het omgekeerde van de Toren van Babel. Het mirakel is dat men universalisme zal kunnen combineren met particularisme. Alle talen blijven behouden, iedereen spreekt zijn eigen taal en toch gaat iedereen mekaar verstaan. Dat heeft revolutionaire gevolgen.

Universiteiten investeren in campussen. Wel universiteiten worden steeds meer virtueel. Eens de taalbarrière opgeheven kunnen alle studenten les volgen bij de beste professoren in de wereld via internet en in om het even welke taal. Dat creëert een totaal nieuwe wereld.

Voor de industrie liggen er ook formidabele nieuwe markten open. In die nieuwe producten zijn kolossale wereldmarkten te veroveren. De onderneming die erin slaagt zo’n computer te maken die simultaan vertaalt, kan de ganse wereld veroveren.”

Bovenstaande passage komt uit de mond van Minister van Staat Mark Eyskens en staat in het boek ‘Getuigenissen omtrent 20 jaar Leiderschap‘ van Dominique Dewitte (Express.be) & Alain Renier (Top Management), dat in 2006 verscheen.

Google Pixel Buds: simultaanvertaling in $0 talen

Eyskens mag op dat gebied dus een visionair worden genoemd, want het verhaal klopt als een bus. Op twee details na. Hij zit er een jaar naast en de onderneming die erin is geslaagd zo’n computer te maken die simultaan vertaalt, heeft de ganse wereld al lang geleden veroverd en heet Google.

Opmerkelijk weinig aandacht in de Nederlandstalige pers vandaag voor de Google Pixel Buds, de oordopjes die compatibel zijn met Google’s nieuwste telefoon, de Pixel 2. Die oordopjes zijn draadloos (net als de AirPods van Apple) en maken contact met de virtuele assistent van het bedrijf, die bij elke vraag die hem in een vreemde taal wordt gesteld onmiddellijk contact maakt met Google Translate.

De Google Pixel Buds zorgen dan voor simultaanvertaling en ondersteunen nu al veertig talen, waaronder het Nederlands. Wanneer de dopjes ook in België te koop worden aangeboden is niet duidelijk.

Tijdens de presentatie werd een korte demonstratie gegeven. De product manager van Google Juston Payne en een Zweedse assistente voerden een kort gesprek, waarbij te zien is hoe 1 à 2 seconden nadat een vraag wordt gesteld in het Engels, de simultaanvertaling in het Zweeds in de oordopjes weerklinkt.