Het begint… Banc Sabadell en Caixabank verlaten Catalonië

De Catalaanse bank Banc Sabadell heeft beslist om met onmiddellijke ingang haar hoofdzetel onder te brengen buiten Catalonië. De hoofdzetel verhuist naar Alicante , waar de bank al eigenaar is van de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

De bank wil hiermee anticiperen op een eventuele unilaterale onafhankelijkheidsverklaring van de Catalaanse regering op maandag. Carles Puigdemont, de voorzitter van de Generalitat de Catalunya, had zich de voorbije dagen in die zin uitgesproken.

Volgens de bank gaat het om een preventieve maatregel. Die is ingegeven door de grote onzekerheid die in Catalonië heerst sinds het referendum van vorige zondag. De beurskoersen van de Catalaanse banken hebben de voorbije dagen onder die onzekerheid geleden. Ook onder de klanten van de bank heerst ongerustheid. Een aantal heeft daarom zijn rekeningen buiten Catalonië ondergebracht.

Sinds bekend raakte dat de bank overwoog om haar zetel buiten de Catalaanse deelstaat onder te brengen is het aandeel Banc Sabadell op de beurs van Madrid opnieuw met 6% gestegen.

Na Banc Sabadell, Caixabank

De verhuis heeft voor de klanten van de bank geen directe gevolgen. Enkel betaalt de bank voortaan belastingen in de provincie waarin de hoofdzetel zich bevindt. Ook de aandeelhoudersvergadering vindt voortaan in Alicante (in de Spaanse autonome regio Valencia) plaats.

Naast Sabadell zou ook Caixabank, een andere Catalaanse bank, nog voor het einde van de week de verhuis van zijn hoofdzetel naar Palma de Mallorca aankondigen. Dat ligt in de autonome regio van de Balearen. Opmerkelijk is dat geen van beide banken naar Madrid verhuist. Dat zou te gevoelig liggen bij het Catalaanse cliënteel.

Waarom is dit belangrijk?

1. Bedrijven willen vermijden dat de dagelijkse activiteiten door de onafhankelijkheidsverklaring in gevaar komen. De kans bestaat dat ‘de republiek Catalonië’ dan de facto uit de eurozone wordt gezet. De banken die daar hun hoofdzetel hebben kunnen dan niet langer schuilen onder de paraplu van de Europese Centrale Bank. Hoewel een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring geen gevolgen heeft indien ‘de republiek Catalonië’ door geen van de 28 EU-lidstaten wordt erkend, wil men op deze manier ook paniek bij klanten voorkomen. Onzekerheid zou tot een ‘bank run’ kunnen leiden, waarbij klanten op korte termijn al hun geld gaan opvragen.

2. Beide voormelde banken hebben meer deposito’s buiten Catalonië dan in Catalonië, waardoor de keuze voor een verhuis van de hoofdzetel vrij evident lijkt (zie grafiek).

3. Mocht Catalonië onafhankelijk worden dan dreigen de rentevoeten tegen dewelke lokale banken geld kunnen lenen op de financiële markten sterk de hoogte in te gaan, omdat de risico’s om Catalaanse schulden te financieren in een eerste tijd groter worden geacht dan risico’s om Spaanse schulden te financieren. Banken verdienen geld door leningen op lange termijn uit te schrijven en die te financieren door geld te lenen op korte termijn. Die voortdurende beweging vergt grote hoeveelheden liquiditeiten die men op de markten kan vinden. Maar die financiering dreigt bij een afscheuring veel duurder te worden, waardoor lenen duurder wordt en de winstmarges krimpen.