Wanneer moeten we ons eigenlijk laten vaccineren voor de griep?

Allereerst: moet je überhaupt wel een griepprik laten zetten? Nee, volgens de website van de Vlaamse Overheid moeten enkel mensen die een long-, hart-, nier-, lever- of immuunziekte hebben, een prik krijgen. Ook als je bij iemand woont die zo’n ziekte heeft, laat je best prikken. Zwangere vrouwen, 65-plussers en mensen in een woonzorgcentrum of psychiatrische inrichting krijgen de prik ook terugbetaald.

Dat wil niet zeggen dat je je niet mág laten vaccineren natuurlijk. Als je elk jaar opnieuw geveld wordt door het griepvirus, kan je ook aan je huisarts vragen om een griepprik te laten zetten. Maar wanneer plan je die prik dan het best in?