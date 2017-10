Amazon opent pop-up bar in Japan, maar er is geen menu

later deze maand in Tokio Internetsupermarkt Amazon opentlater deze maand in Tokio een pop-up bar , die maar 10 dagen open zal zijn. De Amazon Bar komt in Ginza, een van de betere wijken van de stad. Er zullen een grote variëteit aan dranken worden geserveerd, waaronder bier, wijn en whisky.

Opmerkelijk genoeg zal er geen drankenkaart zijn. Wie de bar bezoekt zal van een sommelier de verschillende mogelijkheden te horen krijgen. Er komen ook een reeks suggesties voor speciale drankjes die enkel daar geserveerd worden. Er zijn 78 zitplaatsen voorzien.

Amazon is karig met commentaar en wil niet kwijt waarom het de bar opent, noch waarom die maar voor zulke korte periode opent. Het bedrijf beheert al een reeks boekenwinkels en pop-up stores en nam recent ook de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over. Verondersteld wordt dat Amazon op die manier de producten wil promoten die op zijn website te koop worden aangeboden.

In een aantal Amerikaanse steden levert Amazon ook alcoholische dranken binnen het uur aan huis. In Japan is het bedrijf van Jeff Bezos ook aanwezig met een telefoondienst waar mensen raad kunnen vragen over welke wijn ze best kopen. De dienst wordt uitgebaat door een aantal huis-sommeliers van het bedrijf.