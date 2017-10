Nieuw in de voetbalwereld: levenslange contracten

De Spaanse voetballer Andrés Iniesta krijgt een levenslang contract bij zijn club FC Barcelona. Dat heeft de Catalaanse club vrijdag bekendgemaakt. Volgens de voorzitter van de club gaat het om een absoluut unicum in de 118-jarige geschiedenis van Barça.

Het staat Iniesta vrij te blijven voetballen zo lang hij daar zin in heeft en geeft hem de mogelijkheid andere zaken binnen de club te gaan doen wanneer hij zijn carrière afsluit.

De ondertussen 33-jarige Iniesta speelt sinds zijn twaalfde bij FC Barcelona en startte in het seizoen 2002 – 2003 voor het eerste als basisspeler in het fanionteam. Hij speelde sinds dan 639 keer voor het eerste elftal. Enkel Xavi Hernandez, die ondertussen in Qatar speelt, doet met 767 wedstrijden beter. Iniesta won tot nog toe met FC Barcelona niet minder dan 30 titels, waaronder ook de Champions League.

Straks ook Messi?

Een geëmotioneerde Iniesta toonde zich erg gelukkig met deze ‘in de voetbalwereld nooit geziene overeenkomst’. Verwacht wordt dat straks ook Leo Messi een gelijkaardig contract wordt aangeboden. De Argentijn is samen met Iniesta de speler die het langst in de kern zit.

Iniesta geniet niet enkel in Catalonië, maar ook in de rest van Spanje grote populariteit. In 2010 bezorgde hij zijn land de wereldtitel, toen hij in de verlengingen van de finale van het WK in Zuid-Afrika de winning goal scoorde.