Dit zijn de Belgische exportproducten van het moment

Noem drie dingen die met België te maken hebben. Chocolade, wafels en bier, die staan waarschijnlijk vrij hoog genoteerd. En toch is dat niet het exportproduct waar het meeste groei op zit, zegt FEVIA, de koepelorganisatie voor de Belgische voedingsindustrie. Het topgroeiproduct van vorig jaar is namelijk … de aardappel.

Jawel, onze aardappel, diepvries welteverstaan, als puree, als aardappel of als frietjes natuurlijk, daar hebben ze in de verre landen wel kaas van gegeten. In Japan zijn die laatste populair: na de opening van een frituur in Tokio willen de Japanners de lekkernij ook weleens thuis proberen. Kroketjes kan je dan weer vinden in India en China, zegt de organisatie aan Het Laatste Nieuws. Samen maakten onze aardappelproducten een sprong van 20 procent.

Groenten en vlees

En als het dan over Belgische specialiteiten gaat waar we niet alle dagen meer rekening mee houden: onze koekjes vinden ook geweldige aanhang, tot ver voorbij de Europese grenzen. In de Verenigde Staten werden er in de laatste vier jaar tot tachtig procent meer koekjes verkocht. In China eten ze dan weer graag ons vlees: tot één vijfde van de export gaat over vleesproducten.

Toch is niet iedereen overtuigd van het Belgische wit-blauw. In Saudi-Arabië zijn ze blijkbaar verzot op Belgische diepvriesgroenten. Belgen eten zelf het liefst verse groenten, en dan bij voorkeur groenten die je in verschillende gerechten kan gebruiken. Tomaten staan met stip op één, wortel op twee, en ook het Belgische witloof staat hoog genoteerd.

Het best verkochte fruit in België is dan weer de appel, maar het kleine fruit is in opmars. In 2014 werden bijvoorbeeld substantieel meer blauwe bessen verkocht. Misschien heeft dat iets te maken met de opkomst van health food?