Vlaamse leerkracht bij best betaalde ter wereld

Gisteren was het ‘Dag van de Leerkracht’, een moment om leraars en leraressen eens extra in de bloemetjes te zetten en hun functie terug op te waarderen. Maar het is ook de uitgewezen gelegenheid om eens stil te staan bij de nieuwe cijfers die het OESO uitgebracht heeft. Daarin worden de lonen van leerkrachten in zo’n dertig landen vergeleken. Dat schrijft de Franstalige krant La Capitale. Natuurlijk verschilt het loon in de praktijk voor elke leerkracht. Zo zijn er premies en verschillende schalen. Daarom worden de verschillende lonen vergeleken van leerkrachten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

De OESO laat ook weten dat een kleuterjuf gemiddeld 78 procent verdiend van wat mensen met een hogeschool- of universiteitsdiploma krijgen. Bij onderwijzers in de lagere school is dat zo’n 85 procent, bij leerkrachten in de lagere cyclus van het secundair onderwijs zo’n 88 procent en bij leerkrachten in de hogere cyclus van het secundair onderwijs zo’n 94 procent.