“Catalaanse separatisten willen solidair zijn met Europa, maar niet met Spanje. Paradoxaal, niet?”

“De separatisten in Catalonië zeggen dat ze zich los wil maken van Spanje, maar dat Catalonië toch in de Europese Unie kan blijven. Hun argumentatie is dat Catalonië te veel bijdraagt aan de Spaanse staat in verhouding tot wat het er voor terug krijgt.

(Catalonië is goed voor 21% van het Spaanse bnp. In de regio woont 19% van de Spaanse bevolking. Dat is dus redelijk evenredig, ware het niet dat Catalonië slechts 8% van de totale investeringen van de Spaanse staat ontvangt.)

Maar dat gaat in tegen het solidariteitsbeginsel waarop de EU is gebaseerd. Het Europees project wil dat rijke landen meer bijdragen om zo de armere landen te helpen. 5% van het Bulgaarse bbp (het armste land van de EU) komt rechtstreeks vanuit de Europese begroting. De separatisten willen dus solidair zijn met Europa, maar niet met Spanje. Vrij paradoxaal, niet?”

Dat zegt Jean-Claude Piris, een docent in Europees en internationaal recht, in een interview met de Spaanse krant El País.

De ongerijmdheden in het separatistische uitgangspunt

Volgens Piris zitten er met betrekking tot het lidmaatschap van de EU nog een reeks ongerijmdheden in het separatistische uitgangspunt.

“De eerste vereiste om lid te worden is dat men een staat is. Dat wil zeggen dat men als staat wordt erkend door de andere lidstaten. Maar als de Catalanen zich nu unilateraal onafhankelijk verklaren, stellen zich een reeks problemen. Ten eerste overtreden ze de Spaanse Grondwet en ook het internationaal recht. Geen enkel ander EU-land zal Catalonië erkennen, dus zie ik niet goed in hoe ze dan hun kandidatuur voor EU-lidmaatschap kunnen stellen.

Een tweede vereiste is dat men de Europese verdragen respecteert, ook degene die van toepassing zijn op de kandidaat-lidstaten. Mochten Corsica of Sicilië zich onafhankelijk verklaren en naast het internationaal recht en de EU-Verdragen, toch de Franse of Italiaanse Grondwet respecteren, dan nog kunnen ze geen EU-lid blijven en moeten ze de normale procedure volgen: het lidmaatschap opnieuw aanvragen.”

Eén precedent in het internationaal recht: de kwestie Québec

Piris verwijst naar het enige precedent dat in het internationaal recht bestaat, toen in 1998 de Canadese deelstaat Québec aan een gelijkaardig avontuur was begonnen. Het Canadese Hooggerechtshof besliste toen dat het recht op zelfbeschikking enkel unilateraal kan worden afgedwongen wanneer er geen democratie bestaat in de staat waarvan men zich wil afscheuren, wanneer minderheden worden onderdrukt of het grondgebied in kwestie als een kolonie wordt behandeld. Met betrekking tot Catalonië is geen van drie voormelde vereisten van toepassing, denkt Piris.

De enige optie

De Catalanen hebben dus maar één optie, aldus Piris. “De onafhankelijkheid zal via de legale weg moeten gebeuren. In dat geval kan Catalonië kandidaat-lid van de EU zijn en na enkele jaren worden toegelaten. Mits het akkoord van de andere EU-lidstaten. Vraag is wat de EU daarbij te winnen heeft. Verder zou dit enkel tot meer onrust leiden in een reeks andere Europese regio’s. Denk aan Cyprus, Griekenland, Italië, Frankrijk of België.”