New Orleans zet zich schrap voor orkaan Nate

De Verenigde Staten en de landen in de Caraïben en Midden-Amerika beleven een van de zwaarste orkaanseizoenen in jaren. Na de enorme ravage die onder andere door Harvey, Irma en Maria is aangericht, is het nu Nate die op komst is naar de oostkust van de VS.

#Nate is intensifying as it quickly approaches the Gulf Coast- last chance to prepare for this dangerous #hurricane! https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/JnjYd14Z2L — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) October 7, 2017

De orkaan, die tot voor kort nog een tropische storm was, trok al over Midden-Amerika en zorgde daar voor enorme overstromingen. In Nicaragua, Honduras en Costa Rica vielen in totaal 21 doden . Nu is Nate dus op weg naar de Verenigde Staten waar hij zondag aan land zou gaan.

Noodtoestand

De storm is vandaag uitgegroeid tot een orkaan van categorie 2 met windsnelheden tot 160 kilometer per uur. Dat laat het Amerikaanse National Hurricane Center weten. De waakzaamheid in de staten aan de oostkust van de VS is dan ook groot.

I encourage everyone to stay off streets starting tom. at 6 and until we are clear on Sunday, so we can keep you safe. — Mitch Landrieu (@MayorLandrieu) October 6, 2017

Morgen zou Nate in de buurt van New Orleans aan land gaan. In de staten Louisiana, Mississippi, Florida en Alabama is de noodtoestand uitgeroepen. Er wordt gevreesd voor zware overstromingen die minstens een miljoen gezinnen zonder stroom zouden zetten. Veel inwoners zijn ondertussen geëvacueerd. Kenners verwachten dat de orkaan voor minstens 1 miljard euro aan schade zal aanrichten. Het is afwachten of Nate, zoals gehoopt wordt, kracht zal verliezen eens hij de Verenigde Staten bereikt

De noodtoestand is uitgeroepen in vier staten: