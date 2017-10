In Australië wordt gewerkt aan de introductie van een fotobank waarin de portretten van elke inwoner van het land wordt opgeslagen. Dat heeft de Australische premier Malcolm Turnbull bevestigd.

De bijkomende informatie moet volgens Turnbull de Australische autoriteiten toelaten een efficiëntere strijd te voeren tegen het terrorisme.

De fotobank zou door een automatische link met het rijbewijzen-bestand worden gevoed. Dat is volgens de Australische regering de beste oplossing, aangezien rijbewijzen couranter zijn dan paspoorten. Bovendien worden de portretten van de rijbewijzen geregeld geactualiseerd.

Het systeem zou volgens de Australische autoriteiten niet alleen mogelijke terreurverdachten kunnen helpen ontmaskeren, maar zou ook kunnen gebruikt worden om voortvluchtige criminelen te vatten. Tevens wordt de toepassing gezien als een mogelijk wapen tegen identiteitsdiefstal, die het land jaarlijks ongeveer 2,2 Australische dollar kost.

Er wordt niet uitgesloten dat in de toekomst ook foto’s van sociale netwerken in de gegevensbank zouden worden opgeslagen.

Levenslang

Critici waarschuwen echter dat de invoering van een fotobank belangrijke consequenties zou kunnen hebben.

“Wanneer een database met paswoorden wordt gekraakt, kunnen de slachtoffers de gevolgen meestal beperken door de keuze van een nieuwe code,” zegt Jeremy Malcolm, analist bij de Electronic Frontier Foundation (EFF).

“Wanneer er echter problemen met een fotobank opduiken, zijn eenvoudige oplossingen niet mogelijk. De slachtoffers kunnen immers niet van gezicht veranderen. Foto’s vormen één van de meest persoonlijke strategieën om een persoon te identificeren.”

Ook David Vaile, voorzitter van de Australian Privacy Foundation, waarschuwt dat lekken voor de slachtoffers levenslange consequenties kunnen hebben.

Annastacia Palaszczuk, premier van Queensland, wil dat de nieuwe gegevensbank operationeel is voor in april volgend jaar aan de Gold Coast in Australië de Commonwealth Games worden georganiseerd. (mah)